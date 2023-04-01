Konsensus Araştırma'dan Muharrem İnce'ye kötü haber: 'Seçim sonucunu etkilemeyecek'

"Kendisi için çok tehlikeli"

Sarı, Memleket Partisi’nin milletvekilliği seçimlerinde Muharrem İnce’nin Cumhurbaşkanlığı seçiminde alacağı oydan daha az oy alacağını belirterek, “Meclis seçiminde sayın İnce’nin partisi kendi oy oranının 5’te 6’da 1 oranı kadar çıkıyor. Bu da şu demek karizmatik bir aday var partisini yeterince yukarılara çekmiyor. Bu kendisi için çok tehlikeli” ifadelerini kullandı.