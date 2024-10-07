KKTC Cumhurbaşkanı, Gazze'de İnsanlık Suçu İşlendiğini Söyledi

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Gazze'de 365 gündür insanlık suçu işlendiğini belirtti

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KKTC Cumhurbaşkanı, Gazze'de İnsanlık Suçu İşlendiğini Söyledi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik sürdürdüğü katliamların birinci yılına ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Gazze’de 365 gündür insanlık suçu işleniyor." dedi.

Tatar, yaptığı açıklamada, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik katliam ve yıkıcı saldırılarını sürdürdüğüne dikkati çekerek, geçmişte 11 yıl benzer acıları yaşamış olan Kıbrıs Türk halkının Cumhurbaşkanı olarak Gazze'ye yönelik saldırıların bir an önce son bulmasını istediğini kaydetti.

Gazze’de yaklaşık 42 bin kişinin hayatını kaybettiğini, yaşanan katliamların unutulmayacağını belirten Tatar, masumların canına kastedenlerin cezasız kalmaması gerektiğini vurguladı.

Gazze'ye yönelik İsrail saldırılarının bir an önce durmasını isteyen KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, "Gazze’de 365 gündür insanlık suçu işleniyor. Dünyanın gözü önünde kadın, çocuk ve sivil demeden sürdürülen bu acımasız kıyım bir an önce sona erdirilmelidir." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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