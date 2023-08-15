Kıyasıya çekişme! Area'nın Çanakkale anketinden dikkat çeken sonuçlar

Siyasi partilerin kendi adayları ile yerel seçime girmesi durumunda kararsız ve “sandığa gitmeyeceğim” diyenler %36,9 ile yine birinci sırada. Bu soruda “CHP adayına oy veririm” diyenlerin oranı %29,5… AKP %18, İYİ Parti ise %7,9 olarak ölçüldü.