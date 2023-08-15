Kıyasıya çekişme! Area'nın Çanakkale anketinden dikkat çeken sonuçlar

2024 yılında yapılacak yerel seçimler öncesi AREA Araştırma Şirketi, Çanakkale'de yaptığı anketin sonuçlarını açıkladı.

2024 Yerel Seçimleri CHP
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Kıyasıya çekişme! Area'nın Çanakkale anketinden dikkat çeken sonuçlar - Resim: 1

Yerel seçimler yaklaşırken araştırma şirketleri şehirlerin nabzını tutan anketleri yayımlamaya başladı.
Bu anketlerden birini AREA Araştırma Şirketi gerçekleştirdi. 5-10 Ağustos tarihleri arasında, Çanakkale Merkez İlçede, 1504 kişi ile yüz yüze görüşülerek yapılan anket, partilerin son durumu ile ilgili çarpıcı veriler ortaya koydu.

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Kıyasıya çekişme! Area'nın Çanakkale anketinden dikkat çeken sonuçlar - Resim: 2

Ankette “bugün milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz?” sorusuna verilen yanıtlarda birincilik, kararsızlar ve “sandığa gitmeyeceğim” diyenlerde.

CHP'nin %29,8 çıktığı ankette AKP %17,3’te kaldı. Kararsızlar dağıtıldığında ise CHP’nin oy oranı %42,6, AKP’nin oy oranı ise %24,7 oldu.

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Kıyasıya çekişme! Area'nın Çanakkale anketinden dikkat çeken sonuçlar - Resim: 3

Kararsızlar dağıtıldığında ise CHP’nin oy oranı %42,6, AKP’nin oy oranı ise %24,7 oldu.

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Kıyasıya çekişme! Area'nın Çanakkale anketinden dikkat çeken sonuçlar - Resim: 4

Siyasi partilerin kendi adayları ile yerel seçime girmesi durumunda kararsız ve “sandığa gitmeyeceğim” diyenler %36,9 ile yine birinci sırada. Bu soruda “CHP adayına oy veririm” diyenlerin oranı %29,5… AKP %18, İYİ Parti ise %7,9 olarak ölçüldü.

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