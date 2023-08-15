Kıyasıya çekişme! Area'nın Çanakkale anketinden dikkat çeken sonuçlar
2024 yılında yapılacak yerel seçimler öncesi AREA Araştırma Şirketi, Çanakkale'de yaptığı anketin sonuçlarını açıkladı.
Yerel seçimler yaklaşırken araştırma şirketleri şehirlerin nabzını tutan anketleri yayımlamaya başladı.
Bu anketlerden birini AREA Araştırma Şirketi gerçekleştirdi. 5-10 Ağustos tarihleri arasında, Çanakkale Merkez İlçede, 1504 kişi ile yüz yüze görüşülerek yapılan anket, partilerin son durumu ile ilgili çarpıcı veriler ortaya koydu.
Ankette “bugün milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz?” sorusuna verilen yanıtlarda birincilik, kararsızlar ve “sandığa gitmeyeceğim” diyenlerde.
CHP'nin %29,8 çıktığı ankette AKP %17,3’te kaldı. Kararsızlar dağıtıldığında ise CHP’nin oy oranı %42,6, AKP’nin oy oranı ise %24,7 oldu.
Kararsızlar dağıtıldığında ise CHP’nin oy oranı %42,6, AKP’nin oy oranı ise %24,7 oldu.
Siyasi partilerin kendi adayları ile yerel seçime girmesi durumunda kararsız ve “sandığa gitmeyeceğim” diyenler %36,9 ile yine birinci sırada. Bu soruda “CHP adayına oy veririm” diyenlerin oranı %29,5… AKP %18, İYİ Parti ise %7,9 olarak ölçüldü.