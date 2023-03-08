Kılıçdaroğlu'nden CHP'nin emekçi kadınlarına: İstanbul Sözleşmesi'ni yürürlüğe koyacağız, 8 Mart daha anlamlı olacak

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi’nin kadın emekçileri ile bir araya gelerek kadın dayanışmasına verdiği desteği iletti. Kılıçdaroğlu, afet bölgesine yardım paketi de ileten kadınlara teşekkür etti.

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Kılıçdaroğlu'nden CHP'nin emekçi kadınlarına: İstanbul Sözleşmesi'ni yürürlüğe koyacağız, 8 Mart daha anlamlı olacak

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde CHP Genel Merkezi’nin kadın emekçileri ile bir araya geldi. Toplantıya, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke de katıldı.

Kılıçdaroğlu, “İstanbul Sözleşmesi’ni yürürlüğe koyacağız. Dolayısıyla 8 Mart, sizin açınızdan da bizim açımızdan da daha anlamlı bir tarih olacak” dedi.

Böke ise, “Sayın Genel Başkanımız; depremzede kadınlara, her birinizden Hatay bölgesinde bir depremzedeye bir bağış yaptı. Birer destek paketi iletildi. Ben de hepimiz adına, Sayın Genel Başkanımıza bu güzel hareketi için teşekkür ediyorum. Sizinle birlikte mücadele etmekten, hepimiz onur duyuyoruz” ifadelerini kullandı.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun toplantıdaki açıklaması şöyle oldu:

“Böyle bir şey yapalım’ dedi. ‘Çok mutlu olurum’ dedim. Onlar da depremzede bir kadına yardım yapmak isterler. Burada bulunuşumuzun temel nedeni de o. Verdiğiniz katkı için hepinize yürekten teşekkür ederim. Bu katkılar, mutlaka bölgede bir başka kadına ulaşacaktır. Kadın dayanışması için güzel bir çaba. Bugün sizin gününüz, kadınların günü. Yaptığınız katkı için hepinize yürekten teşekkür ederim.

"İstanbul Sözleşmesi’ni yürürlüğe koyacağız. Dolayısıyla 8 Mart, sizin açınızdan da bizim açımızdan da daha anlamlı bir tarih olacak"

BÖKE: BİR SONRAKİ 8 MART'I ÖZGÜRCE MEYDANLARDA KUTLAYACAĞIZ

Böke ise “Bir sonraki 8 Mart’ı da özgürce meydanlarda kutlayacağız, Sayın Cumhurbaşkanım” sözleriyle Kılıçdaroplu'na yanıt verdi. 

 
 

Kaynak: ANKA

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