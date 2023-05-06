Kılıçdaroğlu'ndan yeni video: Engelliler ve Aileleri

Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Saat 00.30'u işaret eden Kılıçdaroğlu, engelli ve engelli ailelerine seslendi. Kılıçdaroğlu, "Program yoğunluğu nedeniyle, videom bu kez 00.30’a kaldı. Geceyarısı burada buluşalım. Engelliler ve engelli ailelerini bekliyorum. Biraz geç biliyorum ama söz, kesinlikle pişman olmayacaksınız" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'nun paylaşımı şöyle:

"Nüfusumuzun en az yüzdesi 7'sini oluşturduğu tahmin ettiğimiz engelli kardeşlerime seslenmek istiyorum. Bakın tahmin ettiğimiz diyorum çünkü elimizde resmi veri yok. Devlet engellilere dair istatistik tutmuyor. Elindeki bu yüzde 7 olayı 2011 yılının verisi. Yani tam 12 yıl önceki veri. Devlet tarafından yok sayılmanın en net hali budur. Sadece bu bile bu iktidarın milyonlarca insanımızı birey olarak değil detay olarak gördüğünün ispatı.

Hükümet seçim yatırımlarını dağıtırken bile engellilere cimri davrandı. Ne engelli aylığı insani seviyeye çekti ne de engelli işsizliğine doğru düzgün çözüm üretti. Peki onun yerine ne yaptı? Bay Kemal şunu yaptı, Bay Kemal bunu yaptı. Yok bununla görüştü diye bir sürü iftira attı durdu. Dahası engelli ve ailelerine Bay Kemal gelirse aylıklarını kesecek dediler. Be iftiracılar be yalancılar oysa bunun yalan olduğunu anlamak çok kolay. Belediyelerimizin yaptıklarına baksınlar, görürler. Belediyelerimiz sosyal yardımları tam 4 katına çıkardı. Peki bizim iktidarımızda var olan yardımların üstüne ne konulacak? 9 maddede hızla aktarıyorum:

1- İlk iş engelli yoksulluğuna el atacağız. Engelli aylıkları ve bakım yardımları için enflasyonu dikkate alacak şekilde kanun çıkaracağız. Bu aylıkları ve yardımları asla enflasyona ezdirmeyeceğiz.

2- Gelir desteğini ailedeki kadının banka hesabına yatıracağız. Evde engellisi olan ve yaşlıya bakım hizmeti veren kadınların sosyal güvenlik primlerini devlet ödeyecek. Aile destekleri sigortası kapsamında kadınlar emeklilik hakkı kazanacak.

3- Protez ve ortezlerin SGK katkı payları ve malzeme desteklerini günün şartlarına göre güncelleyeceğiz

4- Engelli vatandaşlarımızın akülü ve manuel tekerlekli araçlarının tamir, bakım ve onarımını ücretsiz yapan atölyeler kuracağız.

5- Dijital dönüşümü ve uzaktan çalışma imkanlarını dikkate alarak kamu ve özel sektörde engelliler için ayrılan kotaları dolduracağız.

6- Down sendromlu çocukların hayatı katılımlarını ve ailelerin destek almasını için altyapıyı hızla güçlendireceğiz.

7- Engelli raporlarında keyfi değerlendirmelerin büyük mağduriyetler yarattığını biliyoruz. Biz etkin ve adil sağlık kurulu raporları yönetmeliğini hayata geçireceğiz.

8- Engelliler en temel hakları olan eğitimden de mahrum kalıyorlar. Biz okulları engelli öğrencilerin ihtiyaçlarını gözeterek tasarlayacağız.

9- Engellilere yönelik ayrımcılığı sona erdirmek için yeni hukuki düzenleme yapacağız. Bu ülkede engelliler artık eşit yurttaşlar gibi insanca yaşayacak.