Kılıçdaroğlu'ndan TFF Seçimi Sonrası Tepki: 'Sarayın Gölgesi Türk Futbolundan Kalkmadı'

CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TFF Genel Başkanlık TFF Olağan Mali ve Seçimli Genel Kurulu'nda gerçekleşen başkanlık seçimini İbrahim Hacıosmanoğlu'nun kazanmasının ardından sosyal medya hesabından sert bir eleştiri de bulundu.

TFF'nin yeni başkanı seçilen İbrahim Hacıosmanoğlu'nun teşekkür konuşmasında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ederek başlaması ve "Sayın Cumhurbaşkanımızla dost olmanın şerefini yaşıyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız, bugün iktidarda, yarın iktidardan düşse bile benim ağabeyim olarak her zaman yanımda olacak. Böyle bir konu olsa 'İbrahim sen ne yapıyorsun?' derdi. Cumhurbaşkanımızın hakkını teslim edelim. Onu kullananları, zor durumda bırakanları futbol ailesinden attığımız için bu konuda bize destek veren sağduyulu üyelerimize şükranlarımızı sunuyorum." ifadelerini kullanması tepkileri de beraberinde getirdi.

Hacıosmanoğlu'nun açıklamasına tepki gösteren bir isim de Kemal Kılıçdaroğlu oldu. Kılıçdaroğlu, X hesabından yaptığı paylaşımda, 'Sarayın gölgesi Türk futbolundan kalkmadı' ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

'Sarayın gölgesi Türk Futbolundan kalkmadı!

Sevgili dostlar, tek adamın güdümünde olmayan, futbolumuza katkı sunacak, hiçbir yere bağlı olmadan adil bir başkanlık yürütecek adayların, baskılarla ve şantajlarla el çektirildiği bu seçim, sanmayın ki bir değişimdir…

Türk futbolu; mafya özentilerinin, sarayın veya sarayın damadının ağzının içine bakanların eline bırakılamayacak kadar değerlidir.

Giden neyse gelen de odur!

Toplumu seçeneksiz bırakan bu oligarşik yapı yıkılana kadar mücadelemiz devam edecek.

Kurtların kuzu postuna büründüğü zor zamanlardan geçiyoruz…'