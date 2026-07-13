Kılıçdaroğlu'ndan Özgür Özel'e Çağrı: 'Hiç Kimsenin Partiden Ayrılma Lüksü Yok'

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'Mutlak butlan' kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevine getirilen Kemal Kılıçdaroğlu tv100'de Erdoğan Aktaş ve Başak Şengül'ün sorularını yanıtlıyor. Kılıçdaroğlu'nun sorulara verdiği yanıtlardan öne çıkan başlıklar şöyle:

* CHP'nin temel özelliği bu iç tartışmaların en çok yaşandığı partilerdir. CHP 100 yıllık bir partidir. Zaman zaman ayrılıklar olmuştur. Bu tartışmaları olağan karşılamak lazım. Tartışmalar partiyi diri tutar. İtiraz kültürü de vardır. İtiraz edenleri genel başkanlar mutlaka sonuna kadar dinlerler.

'CHP BÖLÜNMÜYOR'

* Bugünkü süreç geçmişte yaşadığımız süreçlere çok fazla benzemiyor. Daha önce de partiden ayrılanlar oldu. Her halükarda tarih bize CHP’nin kendi varlığını devam ettirebildiğini gösterdi. Partimiz kapatıldı, mal varlıklarına el koyuldu, genel başkanları hapse atıldı. Türkiye’nin entelektüel yapısı da en fazla CHP’yi tartışmıştır. Bunlar partinin bir anlamda Türkiye için vazgeçilmezliğini de gösterir. Bugünkü konu ise farklı bir şey. Türkiye’de bir ilk. CHP bölünmüyor, hayır.

'BUNU DİYEN CHP'Lİ, BEN DEĞİLİM'

* Mutlak butlan davasını açan ben değilim. İfade veren ben değilim. Bazı delegelerin iradelerinin satın alındığı iddiasıyla açıldı. Başka partili gelip bunu söylese suçlayalım ama söyleyen CHP’liler. Bir belediye başkanı para verdim diyor, öteki gittik eğlendik diyor. Bunu diyen CHP’li, ben değilim.

* Sanıldığı gibi mutlak butlan kararıyla ben gelmedim. 38’nci kurultayda şaibe olduğunu söylüyor mahkeme ve eski yönetim olduğu gibi geldi. Sadece ben gelmedim. Daha önce bana Mansur bey, Vahap bey ve Engin bey gelip bana bunu sordu. Mutlak butlan kararından çok önce. 100 yıllık partiyi kayyuma teslim edemeyiz dedim. Parti bizim partimiz, kirlilikten arınması lazım. Kimse parti içindeki şaibeleri, verilen paraları tartışmıyor. Kılıçdaroğlu niye kabul etti diye tartışıyorlar.

'PARTİYİ KURULTAY'A GÖTÜRMEK İÇİN GELDİK'

* Partiyi yeniden bir kurultaya götürmek için geldik. Kazık çakacak halimiz yok ya. 2 ayrı dava var. Biri istinafta karara bağlandı. Diğeri ise parayı dağıtanlarla ilgili dava. Eski yönetim mahkeme kararıyla geldi. İstifa eden kişiler istinaftan tebliğ de aldılar. Ardından bir kısmı istifa etti. Kendi iradeleri edebilirler.

* Mahkeme diyor ki: "Bu üyelerle kurultay yapamazsınız." Kurultay yaparsanız bir daha iptal edilecek. "Eskileri iptal ettim tekrar getiriyorsun" diyecek mahkeme. Kurultaydan niye çekiniyoruz ki. Delegeler ikna edilsin, söylensin. Mahkeme "Yeni delegelerle yeni kurultay" diyor.

* İstanbul’a çağrı heyeti atandı. 45 gün geçti. Seçim yapıldı mı? Yapılmadı, yine uzatıldı. Bir insan hukuk bilir. Mahkeme demiş ki: "38’nci kurultayda para hareketi oldu, yeni kurultay yapın" "Yeni üyelerle, iradesi sakatlanmayan üyelerle yapın" diyor.

ÖZEL MESAJI

* Özgür Bey'le (Özel) en son 1,5 ay önce konuştuk. Partiden ayrılmasına gerek yok, hangi gerekçeyle partiden ayrılıyor? Parti içinde mücadele edebilir. Ama parti içinde paralel yapı olmaz.

* ("Özel'e 'Ayrılmayın' çağrısı mı yapıyorsunuz" sorusu üzerine) Evet. Hiç kimsenin partiden ayrılma lüksü yok. Grup toplantısını normalde kim yapar, Genel Başkan yapar. Çatışma çıkacaktı, ben geri çekildim, Genel Merkez'de yaptım. Burada fedakarlık bana düşüyor. Yapabilir grup toplantısı yapmak istiyorsa Özel yapsın. Ama hukuka, tüzüğe uygun değil. İstiyorsa yine yapsın.

TEPKİLERE YANIT

* ("Bu kadar tepki bekliyor muydunuz" sorusu üzerine) Hayır. Tepki gelebilir ama bu tepki saygı düzeyini aşmamalıdır.

'ŞİMDİ ARINMA ZAMANI' DİYORUM

* Sadece CHP için arınma demiyorum. Şimdi arınma zamanı diyorum. Siyaset kurumunun kirlilikten arınması lazım. Buna CHP de dahil. Milletvekillerinin tedbirli olarak disipline verilmesi de arınmanın ilk adımı. Bir il başkanını görevden aldık, 40 gazete için milyonlarca lira para vermişler. Yarın açıklayacaklar arkadaşlar. Naylon fatura olayı… Partinin ahlakıyla uyuşmayan kişileri arındıracağız.

* Onlar henüz yargılama aşamasındalar. Kişiler yargılanabilir. En başından beri belediye başkanlarımızın tutuksuz yargılanmasını savunuyorum. Yargılanmak başka bir şeydir. Belediye başkanlarımız hesap verebilir. Dosyalarına baktım. Bütün iddianameleri okudum. Sıradan iddianameler değil. Bir iddia üzerine dava açılmamış. İddianameler sıradan yazılmış iddianame olmanın ötesinde. Bu savcının iddianamesi. Bir de avukatın savunması olacak. CHP’de disiplin kurulu ayrıdır. Buradaki kararlar Parti Meclisi’ne gider. Bizim gönderdiklerimizden birini örneğin PM kabul etmedi. İBB davası siyasi bir dava değil.

İMAMOĞLU İHRAÇ EDİLECEK Mİ?

* Görülen bir dava var. Davanın sonucunu bekleyeceğiz. Öyle bir düşüncemiz yok. Belediye başkanları için de bu geçerli.

(Çankaya Belediyesi operasyonuna neden sessiz kaldınız" sorusu üzerine) Kuşkularım vardı. Ayrıntıya girmeyeyim. Belediye başkanlarımız gidip yargıda kendilerini savunacaklar. Beraat edip gelecekler ben de onları kucaklayacağım. Bu konuda yorum yapmak istemiyorum. Kendimi farklı bir yere koymuş olurum.

AYRINTILAR GELİYOR...

Kaynak: Haber Merkezi