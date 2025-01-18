Kılıçdaroğlu'ndan Normalleşme Göndermeli 'Beşiktaş' Mesajı

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medyadan yayınladığı videoda Türkiye siyasetinde son dönemdeki AKP ile normalleşme adımlarına atıfta bulundu.

Akrep ile kurbağanın hikayesiyle dikkat çeken göndermelerde bulunan Kılıçdaroğlu, "Kıssadan hisse, eğer akreplere inanırsan, onlarla mücadele etmezsen, normalleşirsen asıl hesap vermesi gerekenler dönüp senden hesap sorar. Ve sonunda nehrin ortasında boğulursun" dedi.

Kılıçdaroğlu, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın tutuklanarak görevden uzaklaştırılmasının ardından gönderdiği mesajın tamamında şunları kaydetti:

Sevgili dostlar hepinizin bildiği bi akrep kurbağa hikayesi vardır. Malumunuz olduğu üzere yeme bilmeyen akrep kendisini karşıya geçirmeye ikna ettiği kurbağayı sokarak öldürür ve cevaben ‘Ben akrebin tabiatım bu’ der. Kıssadan hisse, eğer akreplere inanırsan, onlarla mücadele etmezsen, normalleşirsen asıl hesap vermesi gerekenler dönüp senden hesap sorar. Ve sonunda nehrin ortasında boğulursun. Sevgili kardeşlerin unutayalım ki, gecenin en karanlık anı şafağa en yakın andır. Kuruluştan ve kurtuluştan aldığımız güçle hiçbir CHP’linin umutsuzluğa kapılmak ve karanlığı teslim olma hakkı yoktur. Adalet kavgamız devam edecek.

Kaynak: Haber Merkezi