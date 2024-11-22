Kılıçdaroğlu'ndan Mahkemede 'Akşener' Göndermesi! 'Milliyetçi Bildiklerimiz İşbirlikçi Çıktı'

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın şikayeti üzerine açılan ve siyasi yasak ile 11 yıl 8 aya kadar hapsinin istendiği davanın ilk duruşması bugün görüldü. "Oraya savunma yapmaya değil tarihe not düşmeye geliyorum" diyen Kılıçdaroğlu, hakim karşısına çıkarak ifade verdi.

Kılıçdaroğlu ifadesinde, Mayıs 2023 seçimlerine kadar bir ittifak içerisinde olduğu ve seçimden kısa bir süre önce kendisi aleyhine ithamlarda bulunan eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e tepkisini dile getirdi.

'BU KADAR KÖTÜ OLABİLECEKLERİNİ TAHMİN EDEMEDİM'

Eski CHP lideri, kendisi hakkında "Kılıçdaroğlu'na herhalde ölünceye kadar şükran duyacağım. Ben sülaleme Sayın Kılıçdaroğlu’nu vasiyet ettim. Çocuklarıyla beraber vasiyet ettim. Siz sahip çıkamaz başlarına bir şey gelirse bendedir" diyen Akşener'i işaret ederek şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, vasiyet olarak 'Kılıçdaroğlu'nu aileme emanet ediyorum' diyen milliyetçi ve vatansever diye bildiklerimiz işbirlikçi çıktı, onlara inandığım için hata ettim, Evet hatalıyım. Bu kadar kötü olabileceklerini tahmin edemedim…"

Kaynak: Gerçek Gündem