Kılıçdaroğlu'ndan kadınlara çağrı: Saat verdi

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile kadınlara saat 21.00 için çağrı yaptı.

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Kılıçdaroğlu'ndan kadınlara çağrı: Saat verdi

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın 13. Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medyadan yaptığı açıklama ile saat 21.00 için çağrı yaptı.

Kemal Kılıçdaroğlu; "Tüm kadınları saat 21.00'de buraya davet ediyorum, konuşmamız lazım" ifadelerini kullandı. 

 CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun kadın hakları konusunda açıklama yapmadı ve Cumhur İttifakı'nın kadınlara yönelik olumsuz söylemleri bulunan Yeniden Refah Partisi ile Hüda-Par ile yaptığı ittifaka dikkat çekmesi bekleniyor.
 
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