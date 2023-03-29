Kılıçdaroğlu'ndan kadınlara çağrı: Saat verdi

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın 13. Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medyadan yaptığı açıklama ile saat 21.00 için çağrı yaptı.

Kemal Kılıçdaroğlu; "Tüm kadınları saat 21.00'de buraya davet ediyorum, konuşmamız lazım" ifadelerini kullandı.

Tüm kadınları saat 21.00'de buraya davet ediyorum, konuşmamız lazım. — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) March 29, 2023

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun kadın hakları konusunda açıklama yapmadı ve Cumhur İttifakı'nın kadınlara yönelik olumsuz söylemleri bulunan Yeniden Refah Partisi ile Hüda-Par ile yaptığı ittifaka dikkat çekmesi bekleniyor.