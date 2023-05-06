Kılıçdaroğlu'ndan gece yarısı paylaşımı: Saat verdi

Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla engellileri ve engelli ailelerini saat vererek resmi hesabına davet etti.

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Kılıçdaroğlu'ndan gece yarısı paylaşımı: Saat verdi

Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. 

Saat 00.30'u işaret eden Kılıçdaroğlu, engelli ve engelli ailelerine seslendi.

Kılıçdaroğlu, "Program yoğunluğu nedeniyle, videom bu kez 00.30’a kaldı. Geceyarısı burada buluşalım. Engelliler ve engelli ailelerini bekliyorum. Biraz geç biliyorum ama söz, kesinlikle pişman olmayacaksınız" ifadelerini kullandı. 

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