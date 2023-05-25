Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a sert yanıt: 'Madem kanıt istiyorsun, meydan okuyorum; Sen teröristlerin hamisisin'

Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın kendisine hedef alan sözlerine "Sadece görüştüğünü söylemiyorum Erdoğan, sen teröristlerin hamisisin" diyerek yanıt verdi.

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Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a sert yanıt: 'Madem kanıt istiyorsun, meydan okuyorum; Sen teröristlerin hamisisin'

Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz günlerde TRT'de yaptığı konuşmada "Sevgili halkım, Erdoğan benim karşıma çıkmaya cesaret edemez. Çünkü o da çok iyi biliyor ki PKK'yla masaya oturan, gizli saklı müzakereler yürüten kendisidir. Kahraman ordumuza kumpas kuranlara yol veren kendisidir" demişti. 

Kılıçdaroğlu'na yanıt veren Erdoğan ise "TRT'de bizim terör örgütleri ile görüştüğümüzü söylüyor. Bunu ispatlayamazsan namertsin. Bizim terör örgütleri ile temsilcileri ile görüşme yaptığımızı ispatlamak müddei iddiasını ispatla mükelleftir" ifadelerini kullanmıştı. 

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"SEN TERÖRİSTLERİN HAMİSİSİN"

Kılıçdaroğlu'nun yanıtı ise gecikmedi. 

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Kılıçdaroğlu, "Sadece görüştüğünü söylemiyorum Erdoğan, sen teröristlerin hamisisin" dedi.

Erdoğan'ı bir kez daha canlı yayına çağıran Kılıçdaroğlu, "Madem kanıt istiyorsun, meydan okuyorum sana. Kendi televizyonun TRT’de, bu akşam, yarın ya da Cumartesi günü çık karşıma. Senin teröristlerle işbirliği yapan bir namert olduğunu herkese ispat edeceğim" diye yazdı. 

Etiketler
seçim 2023 Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
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