Kılıçdaroğlu'ndan DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'a ziyaret

Mİllet İttifakı'nın 13. Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal'ı ziyaret etti.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun siyasi partilere ziyareti zürüyor. Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül'ü ziyaret eden Kılıçdaroğlu, daha sonra Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Merkezi'ne gitti.

Kılıçdaroğlu'nu kapıda DSP Genel Başkanı Önder Aksakal karşıladı. İki lider, DSP Genel Merkezi'nde görüşme yapıyor. Liderlerin görüşme sonrası açıklama yapması bekleniyor.

KILIÇDAROĞLU, MUSTAFA SARIGÜL İLE GÖRÜŞTÜ

Kılıçdaroğlu, bugün Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül ile de bir görüşme gerçekleştirdi. Sarıgül, ""En doğru aday sayın Kılıçdaroğlu’dur. Bugün armudun sapı, üzüm çöpü deme değil günü değildir. Bireysel konuşma değil toplumsal konuşma günüdür. 14 Mayıs’ta inşallah demokrasi kazansın" ifadeleriyle Millet İttifakı'nın adayı CHP liderine desteğini tekrarladı.