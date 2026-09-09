Kılıçdaroğlu’ndan Dikkat Çeken Mesaj: 'CHP Makamla Satın Alınamaz'

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Parti Meclisi üyeleri, milletvekilleri, Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri, il başkanları, il kadın kolları başkanları ve il gençlik kolları başkanlarının katılımıyla gerçekleştirilen "Geçmişin Değerlendirilmesi ve Gelecek Vizyonunun Tespiti" başlıklı toplantıya başkanlık etti. Kılıçdaroğlu'nun buradaki konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

* Bugün bir milletin ayağa kalkışını, bir devletin yeniden kuruluşunu ve büyük bir ülkünün siyaset sahnesindeki temsilini selamlıyoruz. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nin kuruluş ruhunu selamlıyoruz. Bugün Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde emperyalizme karşı ayağa kalkan Türk milletinin iradesini selamlıyoruz. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nin hikayesi bir tabela ile başlamadı. Bir makam odasında başlamadı. Bir kişinin şahsi ikbali için kurulmadı. Cumhuriyet Halk Partisi vatanın ateş çemberinden geçtiği günlerde doğan milli iradenin partisidir. Kökleri Sivas'tadır. Kökleri Erzurum'dadır. Kökleri Kuvayımilliye'dedir. Kökleri Müdafaa-i Hukuk'tadır. Kökleri Ankara'da açılan Gazi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndedir. Ve 9 Eylül'de İzmir'in kurtuluşuyla taçlanan büyük bağımsızlık mücadelesindedir. Bu nedenle 9 Eylül bizim için yalnızca bir kuruluş tarihi değildir. 9 Eylül bir ulusun, Türk ulusunun ‘ben varım’ dediği gündür. Bunu böyle bilmeliyiz.

'DÜNYAYLA İŞ BİRLİĞİ İSTERİZ'

* Biz komşularımızla barış isteriz, barış içinde yaşamak isteriz. Ama Türkiye'nin haklarından vazgeçerek değil. Biz dünyayla iş birliği isteriz. Ama bağımsızlığımızdan vazgeçerek değil. Biz güçlü ittifaklar isteriz. Ama başkasının başkasının taşeronu olarak değil, kendi kararını verebilen egemen güçlü bir devlet olarak isteriz ki Türkiye'nin dostu çok olsun ama Türkiye'nin sahibi yalnızca ve yalnızca Türk milleti olsun. Gazi Mustafa Kemal Atatürk bize yalnızca bir cumhuriyet bırakmadı. Bize bir düşünce sistemi, bir devlet anlayışı, bir bağımsızlık iradesi ve bir gelecek bıraktı. Atatürk'ün en büyük eseri yalnızca cumhuriyet değildir. En büyük eseri cumhuriyeti kurabilecek özgüvene sahip bir milletin yaratılmış olmasıdır. O nedenle Atatürk bizim için yalnızca geçmişte yaşamış büyük bir komutan değildir. O bağımsızlığın adı, o milli egemenliğin iradesi, o çağdaşlığın ölçüsü, o Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurucu aklıdır. Dolayısıyla biz onun mirasını yalnızca anmayacağız. Yaşatacağız. Çünkü bu, bizim, her Cumhuriyet Halk Partili'nin 7'den 70'e görevidir.

'SINIRLARIMIZIN ÖTESİNDE MACERA ARAMAYIZ'

* Biz sınırlarımızın ötesinde macera aramayız. Ama sınırlarımızın içinde hiçbir tehdide boyun eğmeyiz. Bizim için vatanın bir karış toprağı da bir damla suyu da bir karış mavi vatanı da bir çocuğun geleceği de değerlidir. Vatan bölünmez, bir bütündür. Millet bölünmez, bir bütündür. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bölünmez, bir bütündür. Ve bu bütünlüğün teminatı milletin ortak iradesidir.

'CHP SATIN ALINAMAZ'

* Cumhuriyet Halk Partisi satın alınamaz. Rahmetli Baykal da söyledi. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nin değeri parayla ölçülemez. Gafiller bunu çok iyi bilmeli, Cumhuriyet Halk Partisi makamla satın alınamaz. Menfaatle satın alınamaz, korkuyla satın alınamaz. Baskıyla satın alınamaz. Çünkü bu partinin mayasında Kuvayımilliye'nin ruhu vardır. Kuvayımilliye'nin ruhunu yaşıyoruz. Bu partinin damarlarında cumhuriyet vardır. Bu partinin hafızasında Mustafa Kemal Atatürk vardır. Bu partinin vicdanında millet vardır, millet, millet vardır. Bu nedenle açıkça ifade ediyorum, söylüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi satın alınamayacak kadar büyük, satın almak isteyenleri de milletin ve tarihin vicdanında mahkum edecek kadar köklü bir yürüyüştür. Hiç kimse, hiç kimse bu partinin 100 yıllık tarihini kendi kişisel hesabına teslim edemez. Hiç kimse Cumhuriyet Halk Partisi'ni kendi makamının mülkü addedemez. Çünkü bu parti hiç kimsenin mülkü değildir. Bu parti milletindir. Adı Halk Partisi'dir. Halkın partisidir. 85 milyonun partisidir. Onu da hakkı hukuku ve adaleti de sağlamak bizim boynumuzun borcudur. Onu da yapacağız.

'BİZİM DE HATALARIMIZ OLDU'

* Elbette bizim de hatalarımız oldu. Elbette yanlışlarımız oldu. Elbette birbirimizi kırdığımız zamanlarda oldu. Bunlardan ders çıkaracağız. Birbirimizi düşmanlaştırmayacağız. Çünkü biz aynı çınarın dallarıyız. Aynı tarihin çocuklarıyız. Aynı vatanın insanlarıyız, evlatlarıyız. Ve bugün ihtiyacımız olan şey birbirimizi tüketmek değil birbirimize yeniden güvenmektir. Dolayısıyla CHP'nin kapısı halka açık olacaktır. Gençlere açık olacaktır. Kadınlara açık olacaktır. İşçiye açık olacaktır. Çiftçiye açık olacaktır. Emekliye açık olacaktır. Bilim insanlarına açık olacaktır. Kısacası Türkiye'nin bütün evlatlarına Cumhuriyet Halk Partisi'nin kapıları açık olmalıdır. Sevgili dostlarım bizim mücadelemiz koltuk mücadelesi değildir. Bizim mücadelemiz yoksulluğu yenme mücadelesidir. Hukuksuzluğu yenme mücadelesidir. Yolsuzluğu yenme mücadelesidir. Liyakatsizliği yenme mücadelesidir. Halkın üstüne karabasan gibi çöken umutsuzluğu yenme mücadelesidir. Ve bağımlılığı yenme mücadelesidir. Bizim mücadelemiz Türkiye'yi yeniden kendi ayakları üzerinde doğrultma mücadelesidir. Bizim mücadelemiz güzel cumhuriyetimizi demokrasiyle taçlandırma mücadelesidir."

Kaynak: ANKA