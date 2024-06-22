Kılıçdaroğlu'ndan CHP'li meclis üyesine saldırıya tepki: Alçak saldırıyı lanetliyorum!

CHP 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kayseri Pınarbaşı Belediyesi Meclis Üyesi Şerafettin Bahadır'a yapılan saldırıya tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu, "Alçak saldırıyı lanetliyorum" dedi.

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Kılıçdaroğlu'ndan CHP'li meclis üyesine saldırıya tepki: Alçak saldırıyı lanetliyorum!

CHP üyesi Şerafettin Bahadır, Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesinde dün akşam saatlerinde silahlı saldırıya uğradı. Bahadır'a saldıran kişi gözaltına alındı.

Saldırının ardından CHP 7. Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Bahadır’ın silahlı saldırıya uğramasına tepki göstererek şu ifadelere yer verdi:

"Kayseri Pınarbaşı Belediyesi meclis üyemiz Şerafettin Bahadır'a yapılan alçak saldırıyı lanetliyorum. Siyaseti suç alanına çevirmeye çalışan çeteler ve onların siyasi uzantıları, şunu iyi bilsin; Onların baskıları ve korkutma çabalarına karşı, her zaman hukuk zemininde mücadele edeceğiz. Şerafettin Bey'e geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Pınarbaşı ilçemizde, milletimizin kamplaşma tuzağından uzak durmasını ve partililerimizin sükunet içerisinde kalmasını rica ediyorum. Adli makamlarca başlatılan sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız."

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Kaynak: Gerçek Gündem

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