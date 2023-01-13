Kılıçdaroğlu'ndan Akşener'e ziyaret

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Sayın Meral Akşener’i ziyaret ettim, gayet iyi kendisi. Yarından itibaren bu ülke için birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Herkese iyi geceler diliyorum” mesajı yayınladı.

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Kılıçdaroğlu'ndan Akşener'e ziyaret

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i, kalp çarpıntısı yaşadığı için bu gece kontrol amacıyla tutulduğu Güven Hastanesi’ne giderek, ziyaret eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından da bir mesaj paylaştı. Kılıçdaroğlu, “Sayın Meral Akşener’i ziyaret ettim, gayet iyi kendisi. Yarından itibaren bu ülke için birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Herkese iyi geceler diliyorum” dedi.

Öte yandan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal da Akşener için geçmiş olsun mesajı yayınladı. Mesajlar şöyle:

“Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: Rahatsızlığı sebebiyle hastaneye kaldırılan İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener’e geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, acil şifalar diliyorum.

DP Genel Başkanı Gültekin Uysal: Geçirmiş olduğu rahatsızlık nedeniyle İyi Parti Genel Başkanı Sn. Meral Akşener hanımefendiye geçmiş olsun ve acil şifa dileklerimi iletiyorum.”

Kaynak: ANKA

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