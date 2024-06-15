Kılıçdaroğlu’ndan Adalet Yürüyüşü mesajı



CHP’nin eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, başlattığı Adalet Yürüyüşü’nün 7. yılında bir mesaj paylaştı. Öldürülen ya da tutuklanan birçok siyasinin ismini sayan Kemal Kılıçdaroğlu, bunlar için adalet mücadelesini sürdüreceğini belirtti.

Kılıçdaroğlu’nun X’ten paylaştığı mesaj şöyle:

“Adalet Yürüyüşü 7 yaşında... Henüz 18 yaşında arkadaşlarıyla birlikte Amerikan sömürgeciliğine karşı mücadele eden genç Kemal'in bir derdi vardı. Uzun yıllar devletine bürokrat olarak hizmet eden, milletinin parasını çetelere, tefecilere ve halk düşmanı baronlara yedirmemek için mücadele veren bürokrat Kemal'in de bir derdi vardı.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı olan, bu milletin bir tek kör kuruşuna elini uzatmayan, uzatanlarla canı pahasına mücadele eden Bay Kemal'in de bir derdi vardı. Bugün ise vatandaş Kemal olarak bir derdim var… Benim gözümde, dünyalar dolusu hazinenin milletimin nokta kadar çıkarı karşısında pul kadar değeri yoktur. Bunu böyle bilin. 7 yıl önce olduğu gibi bugünde, adaleti arayan herkesin ve her kesimin yanındayım.

Ayşe Ateş'in, Emine Şenyaşar'ın, Türkan Elçi'nin, Mısra Öz'ün, Şengül Hablemitoğlu'nun, Emel Korkmaz'ın, Gülsüm Elvan'ın, Ayşe Bülbül'ün, evladımız Vera’nın Can Atalay'ın, Selahattin Demirtaş’ın, Adnan Selçuk Mızraklı'nın, tutuklu gazetecilerin, Gezi tutuklularının, KHK mağdurlarının, Cumartesi Anneleri’nin, 28 Şubat mağdurlarının, Ergenekon Kumpası mağdurlarının dün olduğu gibi bugün de yanlarındayım.

Adalet olmazsa hak yerini bulmaz. Hak yerini bulmazsa, insan yaşamaz, devlet ölür. Ve unutmayın, firavunun karşısında olmak yetmez, Musa'nın yanında olmadıkça…

Selam olsun; Yürek diretip Hak, Hukuk ve Adalet mücadelesi verenlere, bu yolda alın teri dökenlere…”