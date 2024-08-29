Kılıçdaroğlu'na Siyasi Yasak Davasına Özel'den Açıklama: 'Hazırlanan İddianame Sinan Ateş'in Kanını Örtmez'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sokak röportajındaki ifadeleri nedeniyle tutuklanan Dilruba Kayserilioğlu'nu ziyareti sonrası açıklamalarda bulunuyor.

Özel'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Dilruba'nın tutukluluğu baştan sona hukuksuzluk. Türkiye’de herkesin inancının tam bir özgürlük içinde olması lazım. Biz CHP olarak bunun teminatıyız, herkesin meseleye böyle yaklaşması lazım. Kimin ne giyip ne giymeyeceğine o kişiden başka kimse karar veremez. Bu işe iki taraftan birden baskı uygulamaya çalışanlara diyoruz ki “İşinize bakın, haddinizi bilin.” Türkiye özgürlükler ülkesidir.

KILIÇDAROĞLU HAKKINDA HAPİS TALEBİNE İLİŞKİN

Kemal Kılıçdaroğlu’na 3,5 yıl hapis ve siyasetten men talep edilen bir iddianame hazırlanmış. CHP Genel Başkanlığını devraldığım Sayın Kemal Kılıçdaroğlu Atatürk’ün kurduğu partinin genel başkanlık koltuğunda 13 yıl oturmuş birisidir.

Kemal Bey'e karşı yapılan bu suç duyurusu MHP’nin vaktiyle kendi tükenmişliğinin, gündemden düşmüş olmanın, milletin gönlünden düşmüş olmanın, suç örgütleriyle anılıyor olmanın, evlatlarının kanını Ankara’da sokak ortasında bırakmış olmanın ayıbını, kusurunu örtmüş olmak için yaptıkları ve gönderdikleri yerde de kendi etkileri altında olan, atanmalarına vesile oldukları birtakım silahşörleri tarafından yazılmış, kabul edilmiş iddianameler üzerinden kurdukları bir kurgudur. İddianame Sinan Ateş’in kanını örtmez.

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