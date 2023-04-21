Kılıçdaroğlu'na mezarlıkta sözlü saldırı: Bu Fatiha okumayı bilmiyor ki, sen buna neden okutturuyorsun?

Bayram ziyaretleri kapsamında Adıyaman'a giden CHP lideri ve Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, mezarlıkta dua ettiği sırada bir vatandaşın sözlü tacizine uğradı.

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Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ramazan Bayramı dolayısıyla Adıyaman'a gitti. Burada mezarlık ziyaretinde bulunan Kılıçdaroğlu, bir kişinin sözlü saldırısına uğradı. Dua ettiği sırada sözlü saldırıya uğrayan Kılıçdaroğlu, duasını tamamlamasının ardından mezarlıktan ayrıldı. 

Medyascope'un paylaştığı videoda Adıyaman Belediye Mezarlığı'nı ziyaret eden Millet İttifakı'nın 13. Cumhurbaşkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na bir vatandaş "Bu Fatiha okumayı bilmiyor ki, sen buna neden Fatiha okutturuyorsun?" dedi. Mezarlıktaki diğer vatandaşların "Ne kadar terbiyesizsin" diyerek provokasyona tepki gösterdikleri görüldü. 

Duasını tamamlayan Kılıçdaroğlu ve yanındaki heyet, mezarlıktan ayrıldı. O anlar kameralara yansıdı.

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