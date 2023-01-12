Kılıçdaroğlu, Yörük Türkmen Masası ile görüştü

Kemal Kılıçdaroğlu, parti genel merkezinde, Yörük Türkmen derneklerinin temsilcilerinden oluşan Yörük Türkmen Masası ile görüşme gerçekleştirdi.

Kılıçdaroğlu, Yörük Türkmen Masası ile görüştü

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yörük Türkmen temsilcileriyle bir araya geldi.

CHP'den yapılan yazılı açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun parti genel merkezinde, Yörük Türkmen derneklerinin temsilcilerinden oluşan Yörük Türkmen Masası üyeleriyle görüştüğü bildirildi.

Türkiye'de 6 bölge ve 39 ilde örgütlenen Yörük Türkmen Masası üyelerinin, Kılıçdaroğlu'nu 28 Ocak'ta Konya'nın Akşehir ilçesinde yapılacak, "Büyük Yörük Türkmen Buluşması"na davet ettiği kaydedilen açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun, etkinliğe katılmasının beklendiği belirtildi.

 
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