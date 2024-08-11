Kılıçdaroğlu Yeniden Genel Başkan Adayı Olacak mı? Verdiği Cevapla Açık Kapı Bıraktı

CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ekol TV'de Armağan Çağlayan'ın sorularını yanıtladı. Kılıçdaroğlu, genel başkanlığa yeniden aday olup olmayacağına ilişkin merak edilen konuya, verdiği cevapla açık kapı bıraktı.

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Kılıçdaroğlu Yeniden Genel Başkan Adayı Olacak mı? Verdiği Cevapla Açık Kapı Bıraktı

CHP'nin 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ekol TV'de Armağan Çağlayan'ın sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşeceği iddialarına yanıt verdi. Erdoğan'dan gelen bir görüşme talebinin olmadığını belirten Kılıçdaroğlu, "Ama olursa kabul etmeyeceğimi söyledim. Bu teklif birisi aracılığı ile geldi. Doğru bulmadım ve görüşmeyeceğimi ifade ettim" dedi.

Yeniden genel başkan adayı olup olmayacağına ilişkin açıklamalarda da bulunan Kılıçdaroğlu, "Ben bu tartışmaların dışında kalmak istiyorum. Adaylığa ben değil parti karar verecek..." ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'nun Ekol TV'ye özel açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

'ANKETLER KAZANACAĞIMIZI SÖYLÜYORDU'

Özel bir suçlama getirmek istemiyorum. Ama 6 lider beraber yola çıktıysa ve oy birliği ile karar alacağız diye konuştuysak, liderlerin sözlerini tutması gerekiyordu. Ama bu olmadı. Anketler kazanacağımızı söylüyordu. Ama süreç benim de düşünmediğim şekilde ciddi bir sürece uğradı.

Çok büyük saldırılara muhatap oldum. Ama saldırılara karşı "Ne derseniz deyin biz buradayız" mesajı vermek istedim. Benim kişisel kararımdı. Reklamcıların değil.

'NE DEMEK NORMALLEŞMEK? BİZ MUHALEFETİZ'

Biz muhalefetiz. Ne demek normalleşme? Gerekirse masaya elinizi vuracaksınız. Biz gidip Erdoğan'a yalvardık mı? Emekliye ikramiyeyi mücadele ederek aldık. Biz gidip de Erdoğan'a "Beyefendi 3600 ek gösterge verir misiniz?" diye ricada mı bulunduk? EYT'liler için ricada mı bulunduk? STK ayrı ana muhalefet partisi ayrıdır. Yasalar bizi muhalefet partisi olarak tanımlıyor. Neyin yumuşaması? ülke ateş çemberinde değil mi? Buyrun bakın. Emekliye sorun "Geçinebiliyor mu?" diye. İnsanın hakkını arama mücadelesi bir hak mücadelesidir. Bu mücadeleyi verirseniz siz siyasal olarak görevinizi yapmış olursunuz. Yaptıracaksın, siyaset budur. Rica ederek değil.

Onların evlatları askerlik yapmadı, benim evladım gitti yaptı. Ama ben vatan hainiyim onlara göre. AK Parti'li seçmenlerimize seslenmek istiyorum. Adaletin gelmesini ne zamana kadar bekleyeceksiniz?

'BUNLARIN YATACAK YERİ VAR MI?'

Fakirin boğazını sıkarak, işçinin, çiftçinin boğazını sıkarak önlem alıyorsunuz. Bu üreticinin üretmemesi demektir. Bursa'da domates üreticileri eylem yapıyorsa bu ne demektir? Sözleşme olmasına rağmen domates üreticisi malını satamıyor. İktidar kanadından ses çıkıyor mu? Hayır. Mercimekten buğdaya kadar dışardan geliyor. Bunların yatacak yeri var mı?

'BEN DEĞİL PARTİ KARAR VERECEK'

"Hiçbir zaman ben 'Genel Başkan olacağım. Delegeler gelin bana imza verin' demedim.

Bugün de aynı düşüncedeyim. Delegeler derse ki 'gelmen lazım', onlar görev verirse ben... Zaten Genel Başkanlık yaptım. Ben bu tartışmaların dışında kalmak istiyorum. Adaylığa ben değil parti karar verecek..."

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