Kılıçdaroğlu, Yavaş ve İmamoğlu Uşak'ta: 'İktidar halkın olacak, sarayın değil'

Millet İttifakı cumhurbaşkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş Uşak'ta düzenlenen mitingde yurttaşlarla buluştu.

Kürsüye ilk gelen Yavaş, şu açıklamalarda bulundu:

"Ankara halkının cebinde tam 1.6 milyar lirayı çaldılar. Onlara yapacağımız hizmetlerin önü kesildi. Çevre Bakanlığı'ndan da 1 milyar liralık alacağımız var, alamıyoruz. Türkiye'nin şu an en büyük beka meselesi iktidardır. Onlar gittikten sonra insanlar kucaklaşacaktır.

Ne bebek katili serbest kalır bu ülkede, ne de teröristler hapishaneden çıkarılır. Onları çıkarırsanız yine siz çıkarırsınız, bunları görmedik mi?"

İMAMOĞLU KÜRSÜDE

Yavaş'ın ardından kürsüye Ekrem İmamoğlu geldi.

İmamoğlu şunları söyledi:

"Bir avuç insanın ailesi ile değil, biz 86 milyon insanımızın evlatları ile yönetmeye geliyoruz. Biz sorumluluğumuzu sizinle birlikte gerçekleştireceğiz. 'Yemek bile yiyemiyorum' diyen kimse kalmayacak.

İstanbul Sözleşmesi'ni yapalım. Nasılsa biz gelince İstanbul Sözleşmesi de devreye girecek. Karadeniz uşağı, Uşaklılardan söz aldı."

KILIÇDAROĞLU KONUŞTU

Kürsüye son olarak ise Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu geldi.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları şöyle:

"Buraya taşeron işçiler gelmek istemiş, işçilere izin vermemişler. Kendilerine sesleniyorum: Meraklanmayın az kaldı, devlet taşeron çalıştırmaz. Aynı şekilde emeklilerimiz, sizi unuttuğumuzu düşünmeyin. 2015'ten itibaren emeklilere bayramlarda asgari ücret kadar birer ikramiye verilmesini savundum. Önce itiraz ettiler, sonra verdiler, şimdi biraz daha veriyorlar.

O beşli çetenin kaçırdığı bütün paraları getireceğim. Emeklinin, işçinin, sanayicinin kim alın teri döküyorsa ona her türlü desteği vereceğim. Bay Kemal'in saray merakı yok. Bay Kemal gidecek, Çankaya Köşkü'nde oturacak. Yani Mustafa Kemal'in koltuğuna gideceğiz, Mustafa Kemal'in ideallerini gerçekleştirmek için çalışacağız.

Hiç kimsenin kimliğini, inancını sorgulamayacağız. Hiç kimsenin yaşam tarzına müdahale etmeyeceğiz ama bir çocuk yatağa açsa 85 milyon açtır.

Tank Palet Fabrikası'nı Katarlılara sattılar. Bir hafta içinde fabrikayı alacağım yeniden şanlı ordumuza teslim edeceğim. Ayrıca bugüne kadar hiç bir cumhurbaşkanı hakaret ettiği bir ülkeye sonra para dilenmek için gitmemiştir.

"DİZ ÇÖKMEYECEĞİZ"

Bay Kemal asla ve asla egemen güçlerin karşısında dik çökmeyecek. Kuzey Irak'ta askerlerimizin başına çuval geçirdiğinde nota veremeyen bir kişi cumhurbaşkanı olamaz.

Savunma sanayi milli bir meseledir. Ne olursan ol savunma sanayi desteklemek zorundasın ama samimi olacaksın. Savunma sanayi deyip Tank Palet fabrikasını satmayacaksınız.

"İKTİDAR HALKIN OLACAK"

İktidara geleceğiz, iktidar halkın olacak sarayın değil. Bay Kemal geldiğinde 4-5-6 yerden maaş alacaksın, üniversite bitiren gencimiz işsiz kalacak. İzin vermeyeceğiz. Cumhuriyetin 100. yılında bütün köy okullarını yeniden açacağız ve 100 bin öğretmeni atayacağız.

Cennet gibi bir ülkemiz var. Çiftçi ile toprağı barıştıracağız.

"MÜLTECİLERİ 2 YIL İÇİNDE GÖNDERECEĞİZ"

En geç iki yıl içinde bütün mültecileri kendi yurtlarına göndereceğim, kendi yurtlarını yaparak. Suriye sınırına gittim orada da söz verdim. Yetki vereceksiniz en geç iki yıl içerisinde bütün Suriyelileri göndereceğiz. Suriye yönetimi ile oturacağız, karşılıklı büyükelçilikler açacağız."

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