Kılıçdaroğlu: Yabancıya konut satışı yasağı getireceğiz

Giderek derinleşen ekonomik kriz vatandaşın ev almasını neredeyse imkansız hale getirdi. Aynı zamanda artan kira fiyatları da kiralık ev bulmak isteyenleri zorluyor. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da bu sorunu çözmeyi seçim vaatleri arasına ekledi.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, yabancılara konut satışı yasağı getireceklerini ifade etti.

Twitter hesabından paylaşım yapan Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Sarayın zalim düzeni yüzünden insanlarımızın ev sahibi olması hayal oldu. Kiralar da şiştikçe şişiyor. Vatandaşımıza öz vatanında zulüm var. 6 ay sonra, beş yıllığına yabancıya konut satışı yasağı getireceğiz. Fiyat dengesi oluşmadan yasak kalkmayacak. Öncelik kendi insanımızdır."

Sarayın zalim düzeni yüzünden insanlarımızın ev sahibi olması hayal oldu. Kiralar da şiştikçe şişiyor. Vatandaşımıza öz vatanında zulüm var. 6 ay sonra, beş yıllığına yabancıya konut satışı yasağı getireceğiz. Fiyat dengesi oluşmadan yasak kalkmayacak. Öncelik kendi insanımızdır. — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) January 10, 2023

Kaynak: Gerçek Gündem