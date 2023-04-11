Kılıçdaroğlu: 'Tek isteğim var, elinizi vicdanınıza koyup oy verin'

Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı iftar programında "Tek isteğim var: Elinizi vicdanınıza koyup oy verin" açıklamasında bulundu.

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Kılıçdaroğlu: 'Tek isteğim var, elinizi vicdanınıza koyup oy verin'

Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çanakkale’de İftar Programı’nda konuştu.

"Adalet bir kutup yıldızı gibidir. Yerinde sabit durur, bütün kainat etrafında döner" diyen Kılıçdaroğlu, İnsanlık tarihi Adem'den bu yana adalet mücadelesidir. Dayanışma kültürümüzü büyütmek zorundayız. Sizlerden bunu istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"ELİNİZİ VİCDANINIZA KOYUP OY VERİN"

Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullandı: "14 Mayıs'ta işim yoğun, sandığa gitmeyeyim demeyin. Tek isteğim var: Elinizi vicdanınıza koyup oy verin. Kul hakkı yiyenlere oy vermeyin. Kul hakkı yemek en büyük günahsa kul hakkı yiyenleri uzakta tutmamız gerek. 

Bir kuruş bile almadan sosyal devletin gereğini yapacağız. Yarın Adıyaman'a gidiyoruz."

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Seçim 2023 Kemal Kılıçdaroğlu
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