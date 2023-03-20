Kılıçdaroğlu saat verdi: 22.00'de burada buluşalım

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter'dan "Saat 22.00'de burada buluşalım" mesajı paylaşarak takipçilerine randevu verdi.

Kılıçdaroğlu saat verdi: 22.00'de burada buluşalım

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, saat 22.00'da Twitter'dan açıklama yapacağını duyurdu. 

Kılıçdaroğlu Twitter'dan yaptığı paylaşımda "Saat 22.00'de burada buluşalım" dedi.

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