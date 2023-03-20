Kılıçdaroğlu saat verdi: 22.00'de burada buluşalım
Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter'dan "Saat 22.00'de burada buluşalım" mesajı paylaşarak takipçilerine randevu verdi.
Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, saat 22.00'da Twitter'dan açıklama yapacağını duyurdu.
Kılıçdaroğlu Twitter'dan yaptığı paylaşımda "Saat 22.00'de burada buluşalım" dedi.
Saat 22.00'de burada buluşalım.— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) March 20, 2023