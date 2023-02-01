'Kılıçdaroğlu o an duygusallaştı, gözleri doldu'

Polis şiddetinde yakınlarını kaybedenlerin kurduğu Baran Tursun Vakfı, dün CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti.

İzmir’de 2007’de polisin açtığı ateş sonucunda can veren Baran’ın babası ve vakıf başkanı Mehmet Tursun ile beraberindeki dört aile ziyarette hazır bulundu. Tursun, 2007’den beri 434 kişinin polis şiddetine kurban gittiğini, ailelerin davalarla sindirildiğini belirtti.

Halk TV yazarı İsmail Saymaz'ın aktardığına göre Tursun, şunları söyledi:

"Kemal ağabey’ dedim, biz o kadar korkutuluyoruz ve o kadar sindirilmişiz ki, ‘Ya ya ya şa şa şa, bizim çocuğumuzun katili çok yaşa’ seviyesine getirilmişiz.’ O an Kemal Bey duygusallaştı. Gözleri doldu."

Tursun, "Çocuklarımızın katilleriyle değil, ancak devletle helalleşmek istiyoruz" dedi. Bazı davaların yeniden açılmasını için devletin söz vermesini istedi. Kılıçdaroğlu, "Helalleşme çalışmalarına başlayın" diyerek, yardımcılarına talimat verdi.