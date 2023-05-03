Kılıçdaroğlu 'Neyse projelerimize dönelim' diyerek paylaştı: 'Bugünkü konumuz...'

Seçimlere iki haftadan az bir süre kala cumhurbaşkanı adayları propaganda videolarını yayınlama devam ediyor.

Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu da 'Bay Kemal'in tahtası' başlıklı videolarını yayınlamayı sürdürüyor.

6. VİDEO YAYINLADI

Kılıçdaroğlu bugün video serisinin 6.'sını yayınladı.

Kılıçdaroğlu videoya "Bay Kemal’in Tahtası-6 Neyse projelerimize dönelim. Bugünkü konumuz Petrokimya Özel Ekonomi Bölgeleri" notunu düştü.