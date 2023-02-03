Kılıçdaroğlu: 'İşsizliği önleyeceğiz' demek bile talimat almakmış

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Fox TV ekranlarında İlker Karagöz'ün sorularını yanıtlıyor.

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Kılıçdaroğlu: 'İşsizliği önleyeceğiz' demek bile talimat almakmış

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Fox TV ekranlarında İlker Karagöz ile Çalar Saat programının konuğu oluyor. Kılıçdaroğlu, adaylık sürecinden altılı masanın yol haritasına kadar merak edilenleri açıklıyor.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Yapıcı bir eleştiri gelmedi. Sayın Erdoğan’ı dinlediğinizde ‘Şurası doğrudur’ diyebilirdi. Bana göre sağlıksız bir eleştiri yaptı.

Bu bir mutabakat metni. 6 liderin ‘Biz bunu yapacağız’ dediği güzel bir metin. Burada Türkiye’nin teknoloji devrimini, üniversitelerin özerkliğini, kimsenin yatağa aç girmeyeceği bir Türkiye’yi ön görüyoruz. Yolsuzluk defterini tamamen kapatmak için parlamentoda yasal bir düzenleme yapmayı ön görüyoruz. Gelir dağılımı konusunda, istihdam konusunda duyarlıyız. Birden fazla konumuz var. Elbette eksikler olabilir. Her değişim yeni sorunlar yeni krizler yaratabilir ama biz burada çözelim diye oturuyoruz. Devleti bir kişiye teslim ederseniz bu olmaz.

Cumhur İttifakı böyle bir masa kurdular mı? Oturup ülke sorunlarını tartıştılar mı? Millet İttifakı’nı nasıl dağıtırız diye düşündüler. Biz hangi konularda uzlaşacağımızı konuşuyoruz, alt kadrolar konuşuyorlar. Sonra toplantıda önümüze bir metin çıkıyor.

Bu metin dışardan yazdırılan bir metin değil. Her alanda Türkiye’nin çıkarlarını gözeten bir metindir. Hangisi dışardan alındı? Çiftçiye ürünlerinin karşılığını alacağız demek dışardan talimat almak mı?

AYRINTILAR GELİYOR...

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