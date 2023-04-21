Kılıçdaroğlu: Halkımızın yararına bolca taahhütte bulunsunlar ki Bay Kemal seve seve yapsın

Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "Seçim sırasında hatırlanan halkımızın yararına bolca taahütte bulunsunlar ki devletin sözü anlamına gelsin ve Bay Kemal de seve seve yapsın." dedi.

Kılıçdaroğlu: Halkımızın yararına bolca taahhütte bulunsunlar ki Bay Kemal seve seve yapsın

CHP Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi. Kılıçdaroğlu, "Erdoğan çok panik. İyidir, halkın yararınaysa iyidir. Biz devlet terbiyesi ile yetişmiş insanlarız. Devleti yönetenin vaadi olmaz, taahhüttü olur. Çünkü devletin parası halkın parası. Devlet adına, halkın yararına verilen taahhütleri, devamlılık esasıyla mutlaka yerine getiririz." diye yazdı.

Ardından bir paylaşım daha yapan Kılıçdaroğlu, "Covid, yangınlar, ekonomik kriz, deprem sırasında unutulan ama seçim sırasında hatırlanan halkımızın yararına bolca taahhütte bulunsunlar ki devletin sözü anlamına gelsin ve Bay Kemal de seve seve yapsın." ifadelerini kullandı.

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