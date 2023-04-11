Kılıçdaroğlu gençlere seslendi; Millet İttifakı'nı desteklemek için 3 nedeni sıraladı

Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, TikTok hesabından yayınladığı videoda gençlere seslenerek "Tüm bunların gerçek olduğu hayat dünyanın öbür ucunda değil" ifadelerini kullandı.

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Kılıçdaroğlu gençlere seslendi; Millet İttifakı'nı desteklemek için 3 nedeni sıraladı

Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, resmi TikTok hesabından yayınladığı video ile gençlere seslendi. 

3 NEDEN SIRALADI

"Gençler, Millet İttifakı'nı desteklemek için 3 sebep" diyen Kılıçdaroğlu, "Videoyu sonuna kadar izleyin. İlk arabanız ÖTV'siz olacak. KYK kredi ve burs tutarları artacak. Borçlar 0 faizle yeniden yapılandırılacak. KYK borcunuz gibi bir derdiniz olmayacak. Enflasyonu kalıcı biçimde sabitleyip, 5 yılda 5 milyon istihdam yaratacağız. En büyük kaygın işsizlik değil, hangi işi seçsem olacak. Tüm bunların gerçek olduğu hayat dünyanın öbür ucunda değil" dedi.

Kılıçdaroğlu videoyu "Cumhurbaşkanı seçildiğimde doğduğun bu topraklarda olacak. Bunu birlikte başaracağız" sözleriyle bitirdi. 

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Seçim 2023 Kemal Kılıçdaroğlu
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