Kılıçdaroğlu engellenen kısa filmlerini yayınlama devam ediyor

Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından seçim kampanyası videolarından yenisi "Çiftçi kardeşim, sesimizi kesmeye çalışanlara inat, sen de duy sesimi" notuyla paylaştı.

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Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu "418 milyar dolarla halkım için yapacaklarımızı anlattım, kısa filmlerle. Bu filmler bu gece televizyonlarda yayınlanacak. Ama bazı kanallar yayınlamayı reddetti. Hırsızlığa kalkan oluşturacak bir yasak için kimlere haber uçurduklarını da biliyorum" sözleri ile duyurdu kısa film serisini yayınlamaya devam ediyor. 

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"DUY SESİMİ"

Kılıçdaroğlu yayınladığı yeni kısa filmi "Çiftçi kardeşim, sesimizi kesmeye çalışanlara inat, sen de duy sesimi" notuyla paylaştı. 

İşte Kılıçdaroğlu'nun yayınladığı video: 

 
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