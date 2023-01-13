Kılıçdaroğlu: Dolar lobilerine, kömür lobilerine, akaryakıt lobilerine teslim olmuşlar

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Denizli'de Bozkurt Belediyesi Güneş Enerjisi Santrali Açılış Töreni'nde konuştu.

Kılıçdaroğlu, Şanlıurfa ziyaretinde "Bize Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığını verin, elektriği bütün çiftçilere bedava vereceğiz" demişti. Çiftçiye elektriği bedava verecek olan projenin ilk adımı Denizli Bozkurt'ta atıldı.

Denizli'de törende konuşan Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Gübreyi, ilacı, mazotu anladık, dışarıdan geliyor. Allah'ın güneşi bedava. Niye bu kadar pahalıya elektrik.

Baktık ki, eğer akılcı bir yatırım yapabilirsek elektriği çiftçimize bedavaya verebiliriz.

Erdoğan'ı izlediniz. "Elinden tutan mı var" diyor. Elimden tutan yok ama engel çıkaran var. Ama herkes bilsin ki Bay Kemal şikayet etmez. Onun görevi bütün engelleri aşıp amaca ulaşmak.

Erdoğan'ın unuttuğu bir şey var. Erdoğan, Bay Kemal'in hesap uzmanı olduğunu bilmiyor. Yıllardır hesap uzmanı olarak çalıştım. Hesap nedir, kitap nedir bunları bilirim.

Dolar lobilerine, kömür lobilerine, akaryakıt lobilerine teslim olmuşlar ama kimse şunu unutmasın, Kılıçdaroğlu kimseye teslim olmaz.