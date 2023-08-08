Kemal Kılıçdaroğlu CHP grup toplantısında konuşuyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulunacak.

Kılıçdaroğlu'ndan önce kürsüye Akbelen direnişinin sesini Ankara'ya taşımak için Necla Işık çıktı. Işık, Akbelen'deki direnişe çağrı yaparak, "Korkmuyoruz, susmuyoruz, itaat etmiyoruz" dedi.

Işık, "Toprağımız için buradayız, Türkiye için buradayız" ifadelerini kullandı. Işık, "Akbelen için bugün burada ne yapacaksınız, onun için buradayım" dedi.

Işık'ın konuşması, CHP'li vekillerce ayakta alkışlandı.

Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Düşünün coğrafyamızın, güzel Türkiye’mizin bir bölümünde yıllarını vermiş, büyüklerinin mezarlarının olduğu coğrafyada insanlar topraklarına sahip çıkmak istiyorlar. Siz toprağınıza sahip çıkıyorsanız, vatanınıza sahip çıkıyorsunuzdur zaten.

Necla Hanım dedi ki, arıcılık yapıyorduk. Ormanın olmadığı yerde arı balı nereden toplayacak? Size gıda veren hayvanlar nerede beslenecek.

Sizler kendi doğanıza, toprağınıza sahip çıkıyorsunuz. Eğer toprak elinizden alınıyorsa bilin ki vatan elinizden alınıyordur.

Hep seçimi beklediler. Seçimden sonra gereğini yapalım dediler. Seçimi hile ile aldılar. Şimdi o devasa araçlarla o ağaçların nasıl yıkıldığını gördük.

Ormana baktığınızda ayrı bir hayat görürsünüz, içinizde bir şeylerin kıpır kıpır olduğunu görürsünüz.

Orman ağaç değildir aslında. Ormanın ayrı bir hayatı vardır. Ağaç olsaydı tek başına hadi kes diyelim. Ormanın içinde ayrı bir hayat var.

Siz orayı katlettiğinizde aslında hayatı tümüyle yok ediyorsunuz. Türkiye olarak Paris İklim Anlaşmasını da imzalamışsınız. Söz vermişsiniz. Parlamentodan geçmiş. Ama buna rağmen ‘ben yoluma devam ediyorum’ diyorlar.

Beşli Çeteler Saray’dan güç alarak, askeri de polisi de size karşı kullanıyorlar.

Ayrıntılar gelecek...