Kılıçdaroğlu beklenen videosunu yayınladı: 'Bu iş çok ciddi, bu seçim de çok hayati'

Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Saat 21.30'u işaret eden Kılıçdaroğlu paylaşımında "Sevgili halkım, korku dağları sarmış. Çok önemli bir mesele var, hepinizi 21.30’da buraya bekliyorum" ifadelerini kullandı.

BEKLENEN VİDEO YAYINLANDI

Kılıçdaroğlu saatler 21.30'u gösterdiğinde beklenen videoyu "Herkesin kiminle ve ne ile mücadele ettiğimizi çok iyi anlaması gerekiyor. Bu iş çok ciddi, bu seçim de çok hayati. Ey çeteler! Siz hala anlamadınız, Bay Kemal asla yolundan dönmez" notuyla paylaştı.

Herkesin kiminle ve ne ile mücadele ettiğimizi çok iyi anlaması gerekiyor. Bu iş çok ciddi, bu seçim de çok hayati. Ey çeteler! Siz hala anlamadınız, Bay Kemal asla yolundan dönmez. pic.twitter.com/ieW6axTalu — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) April 7, 2023

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