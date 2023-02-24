Kılıçdaroğlu: '27 dakika sonra burada buluşalım'
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından "27 dakika sonra burada buluşalım." paylaşımında bulundu.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından "27 dakika sonra burada buluşalım." paylaşımında bulundu.
GECİKME AÇIKLAMASI
Kılıçdaroğlu, 27 dakika sonra yaptığı paylaşımda ise internet kaynaklı bir gecikme yaşandığını belirterek; 'Türkiye’nin bu internetini de düzelteceğiz, söz. 10 dakika sonra görüşmek üzere' diye yazdı.
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