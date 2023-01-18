Kılıçdaroğlu: 14 Mayıs'ta güzel bir başlangıç yapacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti TBMM Grup toplantısındaki "Rahmetli Menderes, 14 Mayıs 1950'de 'yeter söz milletindir' diyerek milletin gönlüne girmiş ve sandıktan ezici bir zaferle çıkmıştı. Milletimiz 73 yıl sonra bir kez daha aynı gün Altılı Masa diyerek karşımıza çıkan bu darbe şakşakçılarına bu kifayetsiz muhterislere, bu müstemleke heveslilerine yeter diyecektir" sözlerinin ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da seçim tarihiyle ilgili konuştu.

Antep'te "Güneydoğu Hemşeri Buluşması"na katılan Kılıçdaroğlu, CHP'ye yeni katılan üyelerin parti rozetlerini taktı.

Kılıçdaroğlu, buradaki konuşmasında "Bize güvenin. Sandıklar gelecek, 14 Mayıs’ta seçim olacak. Sandığa gideceğiz, Allah’ın izniyle hep beraber yeni bir başlangıç yapacağız. Güzel bir başlangıç yapacağız. Türkiye’yi büyüteceğiz" dedi.