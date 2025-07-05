Kemal Kılıçdaroğlu'ndan CHP'ye Destek: Bütün Belediye Başkanlarımızın Yanındayım

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CHP'li belediyelere yönelik operasyonlara her gün bir yenisi ekleniyor. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Antalya Büyşükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de gözaltına alındı.

CHP'nin 7'nci Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'li belediyelere yönelik son operasyona tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu, "Adalet ve hakkaniyet ile yükselir; baskı ve zulümle ise çürürsün. Korkmayın, dağılmayın, umutsuzluğa kapılmayın" dedi.

Mücadele çağrısında bulunan Kılıçdaroğlu, "Tutuklu bulunan tüm belediye başkanlarımızın en kısa sürede özgürlüklerine kavuşarak görevlerine döneceklerine, demokrasi ve adalete ulaşacağımız günlerin umuduyla mücadele etmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Adalet ve hakkaniyet ile yükselir; baskı ve zulümle ise çürürsün. Korkmayın, dağılmayın, umutsuzluğa kapılmayın. Zalimin sonu yaklaştıkça zulmü artar!

Cumhuriyet Halk Partisi, temiz siyasetin evidir. Partimiz, hesap verebilirlik ve şeffaflık ilkesine bağlıdır. Belediye başkanlarımız ve belediye çalışanlarımız elbette soruşturmalardan geçebilir. Ancak beşli çetelerin ve AKP’nin zenginleştirdiği müteahhitlerin ifadeleriyle bir süreç yürütülecekse; yalnızca CHP’li belediyelerimiz değil, parti ayrımı gözetilmeksizin kamu zararına yol açan tüm belediyeler hakkaniyetle soruşturulmalıdır.

Dayanışma duygularımla; halkçı, kamucu ve dürüst bütün belediye başkanlarımızın ve partili çalışanlarımızın yanındayım. Adana, Antalya ve Adıyaman Belediye Başkanlarımızın; İzmir önceki dönem Belediye Başkanımızın, İzmir İl Başkanımızın ve tutuklu bulunan tüm diğer belediye başkanlarımızın en kısa sürede özgürlüklerine kavuşarak görevlerine döneceklerine, demokrasi ve adalete ulaşacağımız günlerin umuduyla mücadele etmeye devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA