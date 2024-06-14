Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Ayşe Ateş'e güçlü destek: 'Yüreğiniz varsa gelin bizimle mücadele edin'

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş ile görüştü. Görüşme sonrasında Kılıçdaroğlu, Ayşe Ateş'e yönelik tehditlere karşı güçlü bir şekilde destek çıktı.

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Ayşe Ateş'e güçlü destek: 'Yüreğiniz varsa gelin bizimle mücadele edin'

Silahlı saldırı sonucu öldürülen eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş, CHP 7'inci Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü. Görüşme sonrasında Kılıçdaroğlu, Ayşe Ateş'e yönelik tehditlere karşı güçlü bir şekilde destek çıkarak, 'Yüreğiniz varsa bir kadınla değil, gelin bizimle mücadele edin.' dedi.

'YÜREĞİ ACI DOLU BİR ANNE'

Kılıçdaroğlu, "Yüreği acı dolu bir anne. Adaletin gerçekleşmesi için mücadele eden bir anne. Tehdit edenlere şunu söylemek isterim, 'yüreğiniz varsa bir kadınla değil, gelin bizimle mücadele edin.' O adalet istiyor. Başka bir şey istemiyor" dedi.

Ayşe Ateş ise, Kılıçdaroğlu'nun cinayetin başından beri kendisinin yanında olduğunu belirterek, "Sayın Kılıçdaroğlu, Sinan'ın katledildiği günden beri. Sürecin en başından beri hep yanımızdaydı. Bize hep destek oldu" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu, Sinan Ateş cinayeti davasını da yakından takip ettiklerini vurgulayarak, "Adalet gerçekleşinceye kadar takip etmeye de devam edeceğiz" dedi. Adalet isteyen kimsenin tehditlerle yıldırılamayacağını da sözlerine ekledi.

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