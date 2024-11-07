Kayyım Atamaları Devam Edecek mi? Özgür Özel'den MİT Başkanı Kalın’a Çağrı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yaptığı basın açıklamasında gündeme ilişkin değerlendirmelerini paylaştı. Özel, Esenyurt sonrası Ankara'da da kayyım için MİT'e talimat gittiği iddialarıyla ilgili konuşurken, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'a açılan soruşturmaya da değindi.

'BAKIRHAN SÖZ SÖYLEDİ, BUNA SÖZLE YANIT VERİLİR'

Özgür Özel'in açıklamaları şöyle:

"Tuncer Bakırhan'ın görüşlerine katılmıyorum ve karşı çıkıyorum ama söz söyledi, buna sözle cevap verilir. Soruşturma başlatalım, dokunulmazlık tartışması çıkaralım olmaz. En sert şekilde o sözlere karşı çıkıyorum. O gün otobüsün üstünde o sözlerden haberim yoktu. Olsa bile orada polemik yaratmazdım.

'MİT'E TALİMAT VARMIŞ, HİÇ BUNLARA KALKIŞMASINLAR'

Esenyurt konusunda, soruşturmanın başlatıldığı gün kayyum atamak mahkeme tanımamazlıktır. Şimdi de Ankara hakkında böyle bir çabaları var. MİT'te 'Arayın tarayın mutlaka bir şey bulun' talimatı olduğu söyleniyor. Hiç bunlara kalkışmasınlar, gözlerimiz üzerinde. Daha önce MİT Başkanı'na yazmıştım. İstihbarat ile ilgili bir şey son seçimde ikinci parti olan partiye söylenip birinci partiye neden söylenmiyor diye sormuştum. Sayın MİT Başkanı da bana yazıp ilgileneceğini söyledi. MİT'in içine Saray'dan birilerinin 'Bir şeyleri araştırın, Ankara Büyükşehir'i de buna karıştırın' dediğini dair şeyler duyuyorum. MİT Başkanı'nın da bu konuyla ilgili bilgi vermesini bekliyorum.

'APO'YU CHP SALACAK DİYORLARDI, GÖRDÜK'

Süleyman Soylu siyasi bukalemundur. Geçmişte Erdoğan'a neler diyordu yanına koşarak gitti. Çözüm sürecini olumluyordu sonra hak ihlalleriyle dolu sürecin cellatlarından biri oldu. CHP iktidar olursa Apo'yu salma planları var diyordu, bugün kimin salmaya çalıştığını görüyoruz."

Kaynak: Gerçek Gündem