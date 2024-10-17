Kararlar Halkla Birlikte Alınıyor: Selahaddin Eyyübi’den Start Verildi

Selahaddin Eyyubi Mahallesi sakinleriyle bir araya gelen Başkan Özer, yurttaşların taleplerini ve sorunlarını dinledi; yapılması planlanan çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

“Mahallemiz Bizim, Kararlarımız Ortak” sloganıyla başlattığı Mahalle Buluşmaları’nın ilkini Selahaddin Eyyubi Mahallesi’nde gerçekleştiren Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer, vatandaşlarla sohbet ederek onların taleplerini dinledi ve çözüm önerilerini paylaştı. Muhsin Yazıcıoğlu Parkı’nda düzenlenen buluşmaya Başkan Özer’in yanı sıra Esenyurt Belediyesi Başkan Yardımcıları, belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarı ve yurttaşlar katıldı. Etkinlikte konuşan Başkan Özer; “Halkın desteğini almadan iş yapamayız; katılımcı demokrasinin en önemli unsuru halkı dinlemektir. Bu nedenle halkın karar alma süreçlerine daha fazla katılım sağlamasını önemsiyorum” açıklamasında bulundu.

“SORUNLARINIZA ÇÖZÜMLER BULMAK ÜZERE TOPLANDIK”

Programa başlarken yaptığı konuşmada, göreve geldiği günden bu güne kadar gösterdiği gayreti anlatan Başkan Özer; “Bugün burada, sizlerin güvenine layık olabilmek için verdiğimiz çabayı anlatmak, sizleri dinlemek ve sorunlarınıza çözümler bulmak üzere toplandık.” dedi. İlçede yaptığı çalışmalarla halkın güvenine layık olmayı amaçladığını belirten Özer; “Herkes belediyeye gelemeyebilir, biz halkın ayağına gidelim dedik. Bu yüzden her mahallede toplantılar düzenleyip halkımızı dinliyoruz. Bugüne kadar birçok yol, park, kreş yaptık, aş evleri açtık, okulları tamir ettik. Ancak daha yapacak çok işimiz var” şeklinde konuştu.

Mahallede yapılan her çalışmada halkın katılımını önemsediklerini belirten Özer, konuşmasına şunları ekledi: “Halkın desteğini almadan iş yapamayız; katılımcı demokrasinin en önemli unsuru halkı dinlemektir. Örneğin, bir temizlik şantiyesi projesi planladık. Fakat halkımız o bölgede istemediğini söyleyince, hemen başka bir yere taşıdık. Biz halka rağmen iş yapmayız. Ancak sizden ilk olarak ricam; öncelikle mahallemizin ortak sorunlarını dile getirin. Ortak sorunlar çözülürse mahallemiz iyi olur, siz de iyi olursunuz. Sonrasında ise kişisel sorunlarınızı ilgili ekiplerimize yazılı ya da sözlü olarak iletmenizi istiyorum. Bu şekilde hep birlikte, el ele vererek mahallemizi daha iyi bir yer haline getireceğiz.”

PAZAR YERİ MÜJDESİ

Buluşmada, mahallelerinde pazar olmadığı için uzak noktalara gitmek zorunda kaldıklarını belirten ve pazar kurulması talebinde bulunan vatandaşlara Başkan Özer, pazar alanı çalışmasının müjdesini verdi. Modern bir pazar alanı kurulması için çalışmalara başladıklarını belirten Özer; “Mahallemizin pazar ihtiyacını gidermek için proje hazırlıklarına başladık. Selahaddin Eyyubi Mahallesi’ne modern bir pazar alanı kazandıracağız. Bu sayede mahalle sakinlerimiz, ihtiyaçlarını daha yakın bir yerden karşılayabilecek,” diyerek mahalle halkını sevindirdi.

MODÜLER KREŞ VE YENİ SOSYAL ALAN MÜJDESİ

Başkan Özer, Selahaddin Eyyubi Mahallesi’nde 1551. Sokak’ta bulunan 8 bin 800 metrekarelik çamlık alanda proje çalışmalarına başlandığını da duyurdu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile koordineli yürütülen projede, bölgeye bir modüler kreş kazandırılacağı müjdesini veren Özer, çocuklar ve aileler için yeni sosyal alanlar oluşturulacağını belirtti. Programda ulaşımla ilgili çalışmalardan da bahseden Başkan Özer, İETT seferlerinin artırıldığını ve güzergahlarda iyileştirmeler yapılması için İETT ile görüşmelerin sürdüğünü söyledi.

ÇOCUKLAR ÖZER’DEN İSTEKLERDE BULUNDU

Esenyurt halkının yoğun katılım gösterdiği etkinlikte, çocuklar da Başkan Özer’den birtakım isteklerde bulundu. Mahallelerinde yüzme havuzu olmadığı için pakın havuzunda yüzmek zorunda kaldığını belirten çocuk ise programa katılanları gülümsetti. Başkan Özer’e taleplerini ileten çocuklar yüzme havuzunun yanı sıra; oyun ve spor alanlarının artırılmasını istedi. Çocukların taleplerini dikkatle dinleyen Başkan Özer, gelecekteki planlarında bu istekleri de mutlaka göz önünde bulunduracağını ifade etti.

6 AYDA YAPILAN ÇALIŞMALAR ANLATILDI

Buluşmanın sonunda, Başkan Özer, Selahaddin Eyyubi Mahallesi’nde son 6 ayda yapılan çalışmalara da değindi. Mahallede altyapı yenilemesi yapıldığını, park alanlarının iyileştirildiğini ve çeşitli sosyal projelerin hayata geçirildiğini belirterek, önümüzdeki süreçte mahallede daha fazla sosyal donatı alanı ve hizmet sunmayı planladıklarını vurguladı.

Kaynak: Haber Merkezi