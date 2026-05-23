Karar TBMM'ye Ulaştı, Özgür Özel’in Unvanı Değişti
CHP’nin genel başkanlık değişimine ilişkin yazının TBMM’ye ulaşmasının ardından Meclis'in internet sitesinde Özgür Özel’in unvanı 'CHP Grup Başkanı' olarak değiştirildi.
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült
CHP'de mutlak butlan kararından sonra Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkan olduğuna dair yazı, TBMM'ye gönderildi. Mahkemenin kararının ardından CHP tarafından TBMM Başkanlığı'na yazı gönderilerek Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkan olduğu bildirildi.
Bunun üzerine TBMM'nin internet sitesinde Özgür Özel'in sayfası güncellendi. Özgür Özel'in unvanı, 'CHP Grup Başkanı' olarak yenilendi.
Kaynak: Haber Merkezi
Son Güncelleme: