Karamollaoğlu'ndan videolu seçim mesajı: Mayıs’ta iklim değişecek!

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçim tarihi olarak 14 Mayıs’ı işaret etmesinin ardından, sosyal medya hesabında, “Mayıs’ta iklim değişecek” açıklaması ile bir video paylaştı.

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Karamollaoğlu'ndan videolu seçim mesajı: Mayıs’ta iklim değişecek!

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, bugün Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın TBMM’de grup toplantısında seçim tarihi olarak 14 Mayıs’ı işaret etmesinin ardından sosyal medya hesabında partisinin hazırladığı bir videoyu paylaştı. Karamollaoğlu’nun “Mayıs’ta iklim değişecek” notunu düştüğü videoda; ilkbahar ve doğa görüntüleriyle birlikte kuş sesleri yer alıyor. Video, ‘Mayıs’ta iklim değişecek’ cümlesiyle sona eriyor.

Erdoğan, bugünkü grup konuşmasında, seçim tarihi olarak 14 Mayıs’ı işaret etmiş ve şöyle konuşmuştu:

“Rahmetli Menderes, 14 Mayıs 1950'de, 'Yeter, söz milletindir' diyerek milletin gönlüne girmiş ve sandıktan ezici bir zaferle çıkmıştı. Biz de ‘Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak’ diyerek, özgürlük ve refah özlemi içindeki milletimizin büyük desteği ile hükümete gelmiştik. Şimdi de ‘Yeter, söz de karar da gelecek de milletindir' diyerek 2023'te milletimizin desteğine talibiz… Milletimiz, 73 yıl sonra bir kez daha aynı gün, ‘Altılı Masa’ diyerek karşımıza çıkan bu darbe şakşakçılarına, kifayetsiz muhterislere, bu müstemleke heveslilerine 'yeter' diyecektir.”

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