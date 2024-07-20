Köylüler ile AKP Meclis Üyesi Karşı Karşıya Geldi: 'Çivi Dahi Çaktırmıyor'

Kayadibi köyünde yaşayan yaklaşık 70 kişi, İl Genel Meclis Üyesi Recep Tetik’e karşı düzenledikleri eylemde, köylerine çivi dahi çaktırılmadığını iddia etti. Köylüler, Tetik’in kereste fabrikası için köydeki alanları kendi çıkarları doğrultusunda kullanmaya çalıştığını belirterek, "Biz de AKP’ye oy verdik, hani Cumhurbaşkanı nerede?" diyerek tepkilerini dile getirdi. Eylemde, köy halkının talepleri ve yaşanan gerginlikler gündeme geldi.

'KÖYÜMÜZDE MAFYA İL GENEL MECLİS ÜYESİ İSTEMİYORUZ'

Köy halkı adına açıklamayı okuyan Cavit Karakaya şunları söyledi:

"Olaylar AKP İl Genel Üyesi Recep Tetik'in Gençlik Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı futbol sahamıza talip olması ile başladı. Bu köylümüzün ve muhtarımızın girişi ile engellenmiştir. Köyümüzde aktif olarak faaliyet gösteren iki kereste fabrikasının kapatılması için muhtarımıza ve köylümüze baskı yapılmıştır. Köyümüzden tarım arazisi almış ve bu araziden kamu yolu geçmektedir. Bu yol mezarlıklara ve diğer orman sahalarına geçiş sağlamaktadır. Bu yolun kendisine devredilmesini muhtarlıktan talep etti ve devrine izin verilmedi. 40 yıllık mezarlığımızın kaldırılması için girişimlerde bulunmuştur. Köyümüze kaymakamlık tarafından verilen kanalizasyon borularını kendi fabrikasında kullanmak için talep etti ve bu talep de reddedildi. Kapatılan mezarlık yolu muhtar tarafından kolluk kuvvetleri ile açtırıldı diye AKP İl Genel Meclis Üyesi Recep Tetik çocukları ile birlikte muhtarın evine giderek muhtar ve eşini darp etti. Recep Tetik köyümüzdeki kamu alanlarını kendi rantı için talep etmektedir. Buna çıktığımız için köye çivi dahi çaktırmayacağını dile getirdi. 5 senedir hizmet alamıyoruz. Biz burada mafya il genel meclis üyesi istemiyoruz."

'BU OLAYI DURDURACAK GÜÇLERİ YOK MUYDU?'

Köy halkından Elvan Çaylı ise açıklamalarında şunları söyledi:

"Recep Tetik ile muhtarımız arasında yaşanan kavganın ardından muhtarımız göz altında iken Tetik 40'a yakın kişi ile toplanıp 'köy muhtarının evini basmaya, yakmaya, kundaklamaya gidiyoruz, kana kan alacağız sözleri ile karakolun önünden ayrılıp muhtarın evine gitmesi evde o sırada hiçbir erkek olmaması, biri hamile olmak üzere iki kadın, 2 ve 15 yaşları arasında 9 çocuğun bulunmasına rağmen evin etrafında boş bir an kovaladı. O esnada emniyet güçleri tarafından muhtarın evinin korunduğunu gördükleri için bu girişimde bulunamadılar. Bu olayı ilgili Karabük Milletvekilleri, AKP yetkilileri sessizlikle karşıladı. Durduracak güçleri yok muydu?"

'ÇAMUR AT İZİ KALSIN DİYE UĞRAŞIYORLAR'

AKP İl Genel Meclis Üyesi ve iş insanı Recep Tetik'e köy halkının iddiaları üzerine şunları söyledi:

"Bizim fabrika parselimiz arasından geçerek mezarlığa giden bir kamu yolu var. Yolu kapattığımıza dair 112'ye ihbarda bulunuldu ve jandarma geldi. Tutanaklarda yolun açık olduğu beyan edildi. Bu olay 2021 yılında da bölge idare mahkemesine intikal etti ve mahkeme haklılığımızı ortaya koydu. Köy halkının mezarlık yolunu kapatma gibi bir durum söz konusu değil. Biz ticari ve siyasi yanımızla topluma hizmet etmek için uğraşıyoruz. 2020 yılından beri muhtar bize karşı husumet içerisinde. Çamur at izi kalsın diye uğraşılıyor."

Köy halkının 5 köyün ortak alanı olan futbol sahasını Recep Tetik'in kendi arazisine katmaya çalıştığı ile ilgili iddialara yanıt veren Tetik, "Gençlik Spor İl Müdürlüğü'neden böyle bir talebim var mı yok mu araştırılsın. Böyle bir şey varsa gerekli cezayı çekmeye hazırım" dedi.

Kaynak: ANKA