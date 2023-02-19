'Kalp gözü açık' hocaların işaret ettiği tarih: 'Erdoğan ısrarcı olacak'
Gazeteci Sedat Bozkurt, 10 ilde yıkıma yol açan depremler sonrası başlayan 'seçim tarihi' tartışmasına ilişkin dikkati çeken değerlendirmelerde bulundu.
18 Haziran'da yapılması gereken ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 14 Mayıs'ta düzenleneceği açıklanan cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimleri, 10 ili etkileyen depremler nedeniyle tartışma konusu oldu.
Kimileri sandığın belirlenen günde kurulacağını savunurken, kimileri ileri bir tarihe ötelenebileceğini ileri sürdü.
Gazeteci Sedat Bozkurt ise, Kısa Dalga'da yayınlanan yazısında Erdoğan'ın 14 Mayıs tarihinde ısrarcı olacağı görüşünü dile getirdi:
"Erdoğan seçimler için 14 Mayıs tarihinde ısrar edecektir. Çünkü önemsediği 'kalp gözü açık' hocalar o tarihi işaret ettiler. Bu aynı zamanda onun siyasetinin de gereği.