'Kalp gözü açık' hocaların işaret ettiği tarih: 'Erdoğan ısrarcı olacak'

Gazeteci Sedat Bozkurt, 10 ilde yıkıma yol açan depremler sonrası başlayan 'seçim tarihi' tartışmasına ilişkin dikkati çeken değerlendirmelerde bulundu.

Recep Tayyip Erdoğan 2023 seçim
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'Kalp gözü açık' hocaların işaret ettiği tarih: 'Erdoğan ısrarcı olacak' - Resim: 1

18 Haziran'da yapılması gereken ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 14 Mayıs'ta düzenleneceği açıklanan cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimleri, 10 ili etkileyen depremler nedeniyle tartışma konusu oldu.

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'Kalp gözü açık' hocaların işaret ettiği tarih: 'Erdoğan ısrarcı olacak' - Resim: 2

Kimileri sandığın belirlenen günde kurulacağını savunurken, kimileri ileri bir tarihe ötelenebileceğini ileri sürdü. 

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'Kalp gözü açık' hocaların işaret ettiği tarih: 'Erdoğan ısrarcı olacak' - Resim: 3

Gazeteci Sedat Bozkurt ise, Kısa Dalga'da yayınlanan yazısında Erdoğan'ın 14 Mayıs tarihinde ısrarcı olacağı görüşünü dile getirdi:

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'Kalp gözü açık' hocaların işaret ettiği tarih: 'Erdoğan ısrarcı olacak' - Resim: 4

"Erdoğan seçimler için 14 Mayıs tarihinde ısrar edecektir. Çünkü önemsediği 'kalp gözü açık' hocalar o tarihi işaret ettiler. Bu aynı zamanda onun siyasetinin de gereği. 

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