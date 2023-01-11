Kaftancıoğlu 'Fahrettin Altun'a hakaret' davasında hakim karşısına çıkıyor: Savcı hapis istiyor

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, 14 Nisan 2020’de İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un Üsküdar’daki evinin yanında usule aykırı yapılaşma olduğuna dair kamuoyuna yansıyan iddialarla ilgili açıklama yapmıştı.

Siyasetçi hakkında bu nedenle 'kamu görevlisine alenen hakaret' suçlamasıyla Anadolu 40. Asliye Mahkemesi'nde dava açılmıştı.

Kaftancıoğlu hakkında bugün görülecek duruşmada karar verilmesi bekleniyor. Savcı, üç ay 15 günden iki yıl dört aya kadar hapis cezası istiyor.

SAVCIYA GÖRE AÇIKLAMA TAHKİR EDİCİ

Savcı, esas hakkındaki mütalaasında Kaftancıoğlu'nun sosyal medya hesabındaki paylaşımında Altun’a yönelik 'kaçak iş yapmak, kaçak işler peşinde koşmak, dolandırıcılık, görevden dolayı nüfuzu kullanmak' şeklindeki söylemlerin düşünce açıklaması kapsamında dile getirilmesinde zorunluluk bulunmayan, incitici ve tahkir edici söylemler olduğunu ileri sürüyor.

Mütalaada, ifade özgürlüğünün mutlak ve sınırsız olmadığı, bu hak kullanılırken bireylerin hak ve özgürlüklerini ihlal edecek tutum ve davranışlardan kaçınılmasında zorunluluk bulunduğu kaydediliyor. Devamındaysa Kaftancıoğlu’nun paylaşımları kabul ettiğine yönelik ikrarı doğrultusunda eylemin sabit görüldüğü ifade ediliyor.

Kaftancıoğlu, bu duruşmada esas hakkındaki savunmasını yapacak.