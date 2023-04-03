Kadınların oy tercihleri değişti, AKP'ye destek çakıldı
Sosyal Demokrasi Vakfı (SODEV) tarafından Friedrich Ebert Stiftung Derneği Türkiye Temsilciliği’nin katkılarıyla hazırlanan Kadınların Ekonomik ve Toplumsal Yaşamdaki Sorunları Araştırma Raporu’na göre Türkiye’deki kadınların yüzde 60,3’ü kendisini mutsuz hissediyor.
Türkiye genelinde 18 yaş üstü, farklı eğitim düzeylerine sahip 1067 kadınla yapılan görüşmeler sonucunda hazırlanan rapor aynı zamanda kadınların siyasi parti tercihlerindeki değişimi de ortaya koydu.
Buna göre, 2018 Milletvekili seçimlerinde AKP’ye oy verenlerin yüzde 7,8’inin CHP’ye kaydı. MHP ve İYİ Parti’de de kadın seçmen kaybı yaşandığı görüldü.
KADINLARIN SİYASİ PARTİ TERCİHLERİNDEKİ DEĞİŞİM
Filiz Pehlivan’ın yetkinreport.com’daki yazısında aktardığı rapora göre, 2018 Milletvekili Genel seçiminde, katılımcıların yüzde 38,3’ü AKP’ye, yüzde 27,8’i CHP’ye oy vermişken; araştırmanın yapıldığı tarihlerde (2022 sonu) oy tercihlerinde değişiklik oldu.
Raporda, “Bu Pazar Milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz?” sorusuna verilen cevapların yüzde 30’u CHP’yi işaret ederken, AKP’nin oy oranının yüzde 26,6’ya düştüğü görülüyor. Yani 2018 Milletvekili seçimlerinde AKP’ye oy verenlerin yüzde 7,8’i CHP’ye kaymış.