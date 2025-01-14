Kabinede Hangi Bakanlar Değişecek? İşte Kulislerde Konuşulan İsimler...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla AKP’nin 8. olağan kongresi mayıs ayından 23 Şubat’a alındı. Parti, tüzük değişikliği ve söylem birliği için hazırlıklarını hızlandırırken, kulislerde hem kabine hem de parti yönetiminde dikkat çeken değişiklikler konuşuluyor.

4 BAKAN DEĞİŞEBİLİR

Cumhuriyet'ten Merve Kılıç'ın haberine göre, kulislerde, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Çevre Bakanı Murat Kurum, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’nun değişebileceği konuşuluyor. Parti kaynakları, bazı milletvekillerinin genel başkan yardımcılığına getirilebileceğini ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın da değişebileceğini iddia ediyor.

ZORLU'YA BAKANLIK MI VERİLECEK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu hafta Kürşad Zorlu ve Selma Aliye Kavaf’a AKP rozeti takacağı, Zorlu’ya ise kabine değişikliği sırasında bakanlık verilebileceği iddia ediliyor.

Kaynak: Cumhuriyet