Kabinede Ana Gündem İstanbul Depremi

Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak kabinenin gündeminde terörle mücadeleden ekonomik duruma birçok başlık olacak. Toplantının asıl gündeminin ise İstanbul depremi sonrası şehirdeki son durum ve beklenen büyük depreme karşı alınacak önlemler olması bekleniyor.

Kabinede Ana Gündem İstanbul Depremi

Kabine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün Beştepe'de toplanıyor. Bakanların gündeminde terörle mücadele, Kıbrıs meselesi, Suriye ve Gazze’deki son durum, ekonomik gidişat ve son dönemde kent sakinlerini endişelendiren beklenen İstanbul depremi yer alacak.

TERÖRLE MÜCADELE

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 22 Ekim 2024'teki çağrısıyla başlayan süreçte 27 Şubat’ta İmralı’dan gelen silah bırakma çağrısıyla birlikte terör örgütü PKK'nın feshedilmesi yönünde beklenti kuvvetlendi. Bu çerçevede süreç merakla takip edilirken, son olarak Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un DEM Parti heyetiyle yaptığı görüşmeyle ilgili değerlendirmelerini Kabine toplantısında anlatması öngörülüyor.

İSTANBUL DEPREMİ

İstanbul'da 23 Nisan'da meydana gelen 5.9 ve 6.2 büyüklüğündeki depremlerin arkasından kaydedilen artçılar ve beklenen büyük İstanbul depremine karşı alınabilecek tedbirler de kabine gündeminde olacak. Bu kapsamda kentsel dönüşüm çalışmalarının hızlandırılması ve bina güçlendirme gibi hazırlıklar Kabine arasında görüşülecek.

Kabinede Ana Gündem İstanbul Depremi - Resim : 1

KIBRIS GELİŞMELERİ

Kıbrıs adasındaki gelişmeler de kabinede konuşulacak. Türk devletlerinin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nde büyükelçilik açma kararına karşı atılacak adımlar tartışılıp Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin tanınması için yapılacak girişimler görüşülecek.

GAZZE VE SURİYE

Bir yandan da İsrail'in 7 Ekim 2023'ten beri saldırılarını sürdürdüğü Gazze'deki insani kriz ve geçtiğimiz aralık ayında yönetimi değişen Suriye'deki yeniden yapılanma dönemi de kabinenin değerlendirdiği konulardan biri olacak.

EKONOMİK GİDİŞAT

Ekonomi yönetimi de mevcut gidişat ve hayat pahalılığına karşı yapılabilecek çalışmaları kabine toplantısında anlatacak.

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Kaynak: Haber Merkezi

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