Kabine Yoğun Gündemle Toplandı

Kabine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında saat 16.40'ta toplandı. Beştepe'deki toplantının ana gündemi "Terörsüz Türkiye" olacak. Terör örgütü PKK'nın fesih ve silah bırakma kararının sahaya yansımaları, istihbarat raporları doğrultusunda ele alınacak. Ayrıca Suriye'deki gelişmeler de masaya yatırılacak.

Asgari ücret çalışmaları da kabinenin gündeminde olacak. Hükümet ve işveren temsilcilerinin katıldığı ilk komisyon toplantısı sonrası kapsamlı değerlendirme Beştepe'de yapılacak. Yaklaşık 7 milyon çalışanı etkileyecek zam oranının 31 Aralık'a kadar netleşmesi öngörülüyor.

YASA DIŞI BAHİS DE MASADA

Kabine Toplantısı'nda, sanal ortamda yasa dışı bahis, şans oyunları ve kumarla mücadele tüm boyutlarıyla ele alınacak. Eylem planı kapsamında cezaların artırılmasına yönelik başlatılan çalışma görüşülecek. Yasa dışı bahis ile etkili mücadelede atılacak ilave adımlar belirlenecek.

Kaynak: AA