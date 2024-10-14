Kabine Yoğun Gündemle Toplandı

Kabine, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında toplandı. Beştepe'deki toplantıda iç ve dış gelişmeler ele alınırken, İsrail'in Orta Doğu'daki saldırıları ana gündem olacak.

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Kabine Yoğun Gündemle Toplandı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de, 15.50'de başladı. Gazze ve Lübnan'da yaşanan gelişmeler, Beştepe'deki toplantının öncelikli başlıkları arasında. Soykırımcı İsrail'in savaşı bölgeye yayma stratejisine karşılık Türkiye'nin atacağı adımlar görüşülecek. Gazze'de ateşkesin sağlanması için uluslararası alanda katil İsrail'e baskı uygulanmasına yönelik girişimler ele alınacak.

Toplantıda terörle mücadelede son durum değerlendirilecek. Yurt içinde ve sınır ötesinde devam eden operasyonlar ile atılacak adımlar görüşülecek.

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Kabine toplantısında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Balkan ülkelerine yönelik temasları da ele alınacak. Arnavutluk ve Sırbistan'ı ziyaret eden Erdoğan'ın, ziyaretine ilişkin Kabine üyelerini bilgilendirmesi bekleniyor.

EKONOMİ DE MASADA

Orta Vadeli Program hedefleri doğrultusunda atılan adımlar değerlendirilecek. Enflasyonun tek haneye düşürülmesi için yol haritası üzerinde durulacak. Yatırım, istihdam ve fiyat istikrarı konuları da gündemde olacak.

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Kaynak: AA

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